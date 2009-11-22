عبدخدایی در گفتگو با مهر: خائن و عامل بیگانه نامیدن حافظان نظام منجر به وحدت نمی شود

محمد مهدی عبدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: خائن خواندن افراد به دلیل اختلاف سلیقه در روش های مدیریتی اشتباه است ، در زمان دکتر مصدق ما با وی در روش های مدیریتی و اداره کشور اختلاف داشتیم و بر این اساس با مصدق مبارزه کردیم، دست به اسلحه هم بردیم اما هیچگاه او را خائن و عامل انگلیس و آمریکا نخواندیم.

وی با تاکید بر اینکه تهمت زدن به افراد و جریان های سیاسی برای از صحنه خارج کردن آنان کار بسیار غلطی است، افزود: متاسفانه اختلافات سیاسی در کشور ما از حد خود خارج شده است و در این زمینه نیز امام راحل سخن خوبی فرمودند مبنی بر اینکه احزاب اروپایی در خارج از کشور همه با نظام هماهنگ هستند اما بر سر شیوه ها و روش های اداره کشور با هم اختلافات بسیاری دارند اما این موجب نمی شود تا نظام را فدا کنند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: طرفداران گروهها و جریانات سیاسی در کشورهای انگلیس و فرانسه بر سر اختلافات در اداره کشور به خیابان ها می آیند و تظاهرات می کنند اما هیچگاه آنان را مخالف نظام کشورشان نمی خوانند چرا که این موضوع پذیرفته شده است.

وی با بیان اینکه در ایران تربیت دموکراسی وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه اختلافات گروههای سیاسی و طرفدارانشان در کشور تا بدانجا ادامه پیدا می کند که در نهایت به برخورد تند می انجامد.

عبدخدایی با انتقاد از برخورد طرفین اختلافات پس از انتخابات اخیر در کشور اظهارداشت: برخورد هیچ یک از این گروهها دموکراتیک نیست و این مانع از وجود وحدت در جامعه می شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان امام راحل مبنی بر اینکه احزاب و گروههای سیاسی در اروپا حدود خود را می دانند و مخالفت آنها به گونه ای برخورد با نظام تلقی نمی شود، خاطرنشان کرد: در ایران نیز باید موضوع نظام را مقدس و پاک بدانیم و اگر در روش های اداراه کشور مشکل داریم نگذاریم این موضوعات به نظام صدمه بزند.

برخورد خصمانه با گروههای رقیب دست برداریم و بپذیریم که هر گروهی برای اداره کشور روش خود را دارد و مخالفان این روش ها نیز می توانند در زمینه نقد این روش ها مخالفت کنند



این فعال سیاسی اظهارداشت: برای ایجاد وحدت در جامعه باید از شیوه برخورد خصمانه با گروههای رقیب دست برداریم و بپذیریم که هر گروهی برای اداره کشور روش خود را دارد و مخالفان این روش ها نیز می توانند در زمینه نقد این روش ها مخالفت کنند.

وی تاکید کرد: با تهمت زدن، خائن خواندن و عامل انگلیس و آمریکا خواندن رقیب نمی توان برای وجود وحدت در جامعه تلاش کرد.

عبد خدایی گفت: برای ایجاد وحدت در میان گروههای سیاسی باید از تهمت زدن و برخوردهای خصمانه پرهیز کرد و فرهنگ گفتگوی برادرانه را سرلوحه کار خود قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست همه گروههای سیاسی به یک شکل فکر کنند اضافه کرد: گروههای سیاسی می توانند در شیوه مدیریت کشور با یکدیگر اختلاف داشته باشند اما برای حل اختلافات در این زمینه باید در فضایی آرام با یکدیگر به گفتگو بنشینند.

عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گفت: در فضای جدال و غوغا سالاری نمی توان برای ایجاد وحدت در جامعه تلاش و گفتگو کرد.