به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز شنبه در آستانه سالروز تاسیس این نهاد مردمی در اولین کنفرانس خبری خود با خبرنگاران طی سخنانی به فعالیت و تلاش تشکل بسیج در سالهای پس از انقلاب و 8 سال جنگ تحمیلی اشاره و اظهار داشت: نیروهای بسیجی در عرصه های مختلف و در شرایط بحرانی به کمک کشور آمدند و از ارزشها پاسداری کردند.

وی در ادامه به تهدیدات غرب در حمله به ایران اشاره کرد و یادآور شد: کشورهای غربی به خصوص آمریکا در سالهای اخیر با حضور در کشورهای همسایه سعی کردند پس از تهاجم فرهنگی با حمله کشور را از پای درآورند که حضور گسترده بسیج با ساماندهی گردانهای کربلا، عاشورا، حضرت زهرا و... در کنار مهندسان بسیجی که در عرصه تسلیحات خواب را از چشم دشمن ربودند ما را به یک بازدارندگی قابل قبول در مقابل آمریکای متجاوز رساندند.

نقدی تاکید کرد: با تلاش بسیجیان درمقابله با سیاستهای آمریکا امروز این کشور به دریوزه گی افتاده و سعی دارد برای حفظ موقعیت خود با وجود اقتصاد شکسته و وضعیت اجتماعی از هم گسیخته اتفاقات افتاده را جبران کند.

رئیس سازمان بسیج خاطر نشان کرد: اگر در دوره جدید تهدیدات نظامی را شاهد هستیم از سوی دیگر حضور در عرصه جهاد فرهنگی را کنار نگذاشته ایم .

وی تاکید کرد: رویکرد محوری ما در این دهه حرکت برای سازندگی، جهاد علمی و خودسازی و تهذیب و خدمت به مردم است.

نقدی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند شعار دهه چهارم انقلاب پیشرفت و عدالت است و بسیج برای پیشرفت محورهای سازندگی و جهاد علمی را در نظر گرفته و برای بسط عدالت نیز تهذیب و خودسازی را مد نظر دارد.

رئیس سازمان بسیج با اشاره به ارتقای تشکل مردمی بسیج به یک سازمان از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: تدبیر مقام معظم رهبری فرصت مناسب می دهد تا ما در سایر عرصه های اجتماعی و علمی حضور خود را سازنده تر کنیم و این طور نباشد که همه فعالیتهای بسیج حول پاسخ به تهدید دشمن شکل بگیرد، بلکه فعالیتهای بسیج باید در حول محور توسعه کشور باشد و ما در این راستا همه آحاد مردم را بسیجی می دانیم و از آنان درخواست می کنیم در این مسیر به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه از همه آحاد مردم برای ایده پردازی کمک خواهیم گرفت، گفت: مقام معظم رهبری در حکم بنده به دو نکته حرکت علمی و نوآوری تاکید کردند و تحقق این دو محور به همکاری موثر آحاد ملت مشروط است اگر بخواهیم همواره نو باشیم باید از همه اندیشه های خلاق که در بستر ملت وجود دارد استفاده کنیم از این رو دست کمک به سوی همه فرهیختگان و اندیشمندان دراز می کنیم.

وی تشکیل گروههای کاری برای پرداختن به ایده های نو و رشد و گسترش آنها اشاره کرد و گفت: بسیج به عنوان امتداد مردمی در کمک به نهادهای کشور باید وارد شود ، ظرفیتهای دولتی و رسمی پایان پذیر و محدود هستند ما می توانیم از نیروهای مردمی در کشور استفاده کنیم زیرا روح مردم ما آماده ایثارگری است.

رئیس سازمان بسیج مهمترین محور پس از تولید فکر را کمک رسانه ها به بسیج خواند و گفت: رسانه ها می توانند در ترغیب مردم در مسابقه در خیرات ما را کمک کنند.

وی مجددا از همه دانشمندان و فرهیختگان برای ارائه پیشنهادات سازنده به سازمان بسیج مستضعفین یاری خواست و ابراز امیدواری کرد رسانه ها در این عرصه و برای دریافت ایده های نو از مردم بزرگترین کمک به سازمان بسیج مستضعفین باشند.

در ادامه این نشست سردار نقدی در پاسخ به این سئوال که سازمان بسیج به لحاظ کمیت و کیفیت نیروی انسانی در چه موقعیتی قرار دارد گفت: بسیج در دهه های گذشته بیشتر فعالیتهای جهادی داشته است اما از این پس تلاش می کند عمدتا سازماندهی بسیج نه حول محور مقابله با تهدیدات بلکه حول محور توسعه و پیشرفت کشور باشد.

وی افزود: شرایط موجود اقتضا می کند بیشتر به تشکل اقشار و گروهها توجه کنیم در حال حاضر بسیج پزشکان به طور داوطلب برای خدمت رسانی عازم روستاها شده اند و ما بسیج مهندسان، کشاورزان، دانشجویان، طلاب و روحانیون و ... داریم که باید به این گروهها توجه بیشتری شود.

سردار نقدی گفت: از لحاظ کمیت عده ای که در بسیج ثبت نام کرده اند رقمی نزدیک به همان عددی است که امام فرمودند . اما تشکل بسیج دو شکل دارد یک گروه اجتماعی به معنای شبکه بزرگ مردمی که شامل آحاد ملت است و رقم مشخصی ندارد گروه دوم گروه بسیج فعال است که در گروههای مختلف رقمی متفاوت دارد.

خبرنگاری پرسید آیا اقدامات بسیج تداخل در امور محوله قوه مجریه نخواهد بود زیرا منتقدان معتقدند بسیج کارهای اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده است، سردار نقدی پاسخ داد: آیا بسیج در زمان جنگ یک ارتش موازی بود؟ خیر بلکه در امتداد نیروهای مسلح به کمک نیروهای نظامی آمد و هیچ کس احساس تداخل نکرد بلکه همه تصدیق می کنند که دفاع مقدس بدون بسیج شکل نمی گرفت. اگر بسیج در عرصه های مختلف وارد می شود در تکمیل کارهای دستگاهها است. مردم علاقه مند به انجام کارهای خیر هستند و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی به حضور نیروهای بسیجی داوطلب در روستاها و مناطق محروم اشاره کرد و گفت: حضور داوطلبانه مردم برای حل معضلات کشور کمک به دستگاههای اجرایی است و کسی احساس تداخل نمی کند اگر مردم دوست دارند برای خدمت به محرومان در روستاها نذر کنند ما نمی توانیم مانع شویم بلکه استقبال می کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید نظر شما در خصوص توصیه آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت آسیب شناسی فعالیتهای بسیج چیست، اظهار داشت: یک سازمان پویا و زنده همواره باید آسیب شناسی کند اما من گلایه ای دارم که چرا از تمام سخنان و تقدیر آیت الله مکارم شیرازی در بیان افتخارات بسیج دوستان رسانه ای صرفا بر انتقاد ایشان تاکید کرده اند البته این جمله به جایی است .

وی گفت : هر سازمان پویایی دائما باید آسیب های خود را شناسایی کند و فرصت های جدیدی خلق کند. بزرگترین آسیب که ما با آن روبرو بودیم فضای سنگینی بوده که می خواستند در پی آن ما را به سمت لیبرال دموکراسی غرب کشانده و روحیه بسیجی را از ما بگیرند وضعیتی پیش آمد و حتی خیلی از نیروهای انقلاب را هم فراگرفت و این بزرگترین آسیب در بسیج بود.

سردار نقدی در ادامه سخنان خود یادآور شد: سازمان بسیج آمادگی دارد تا از همه نظرات و پیشنهادات مردم برای اداره این سازمان استفاده کند و در این راستا حتی تلفن شبانه روزی در اختیار مردم خواهیم گذاشت تا نظرات آنها را بشنویم.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگاری که پرسید برنامه های فرهنگی سازمان چیست و آیا با توجه به اینکه بودجه های فرهنگی در دولت به سمت سکولاریسم صرف می شود آیا برای هدفمند کردن این بودجه و وارد کردن آن به بسیج برنامه ای دارید، تصریح کرد: دغدغه اصلی ما بودجه نیست بلکه دغدغه اصلی ما فکرهای خلاق و ارزشمند است. امکانات زیادی در کشور وجود دارد و ما باید بتوانیم اندیشه های خلاق تولید کنیم.

نقدی با اشاره به نمایش شبهای آفتابی که به همت بسیج در سالهای اخیر در فضای باز اجرا می شود خاطر نشان کرد: شب های آفتابی کاری تلفیق شده از تئاتر و سینما و در دکوری طبیعی و با استفاده از نیروهای بازیگر گسترده تحول فرهنگی در کشور ایجاد کرد و خلاقیت نوینی در دنیا به وجود آورد.

سردار نقدی شب های آفتابی را اختراعی در عرصه هنر خواند و گفت : باید این افکار نو در عرصه بسیج را شناسایی کنیم و به نتیجه برسانیم . همانگونه که در عرصه تربیت و آموزش نیز هم اکنون حلقه صالحین را در مساجد شکل داده ایم که تلاش داریم این حلقه ها را به دانشگاهها و مدارس تعمیم دهیم.

وی تاکید کرد: اگر ابتکارات خلاق داشته باشیم با توجه به روحیه ای که در دولتمردان وجود دارد می توانیم امکانات دولت را جذب کنیم اما ما نگران بودجه نیستیم و دغدغه اصلی ما استفاه از ابتکار خلاق است.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی دلسوزان نظام معقتدند بسیج در سالهای اخیر ابزاری برای اهداف گروهی خاص شده است، نظر شما نسبت به این انتقادات چیست گفت: انتقادات اگر واقعا از روی دلسوزی باشد از آن استفاده می کنیم و هیچ گاه از انتقاد باک نداریم بلکه این آموزه دینی ماست و آرزو می کنیم مورد نقد قرار بگیریم اما این تعبیر را قبول نداریم که بسیج به عنوان ابزار است .

نقدی گفت: بسیجی ها روحشان بزرگتر از آن است که ابزار قرار گیرند بسیجی ها استقلال رای دارند و شجاع ترین آحاد مردم و سازمان بسیج هستند و زیر بار حرف کسی نمی روند که برای دیگران ابزار شوند. بسیجی ها آزاده هستند شاید نظری داشته باشند که دیگران مخالف آن باشند و به آنها بگویند که شما ابزار هستید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص بسیج در اقشار مختلف جامعه نیز گفت: در حال حاضر به عناوینی غیر از حوزه و پایگاه نیازمندیم و هر گروه باید با ویژگیهای خاص خودش سازماندهی شود. با توجه به تشکیل سازمان بسیج از این پس فرصت یافتیم از ساختاری کلیشه ای درآمده و با هر قشر متناسب با ادبیات خاص همان قشر و اقتضائات اجتماعی خاص خود تعامل کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری با اشاره به تاکید حجت الاسلام طائب فرمانده بسیج وقت مبنی بر آغاز فعالیت جشن های بسیج و اینکه آیا در رویکرد جدید این جشن ها ادامه پیدا خواهد کرد گفت: جشن های بسیج محلات برای کمک به امنیت مردم است و اگر لازم باشد استمرار می یابد. در واقع جشن های بسیج محلات در پی قول و قراری است که در محلات انجام می شود و جزو فعالیتهای محوری ما نیست بلکه جزو فعالیتهای جنبی است.