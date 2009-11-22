رئال مادرید به صدر جدول رقابت های لالیگا صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید شنبه شب در چارچوب هفته یازدهم رقابت های فوتبال باشگاهی اسپانیا با تک گل هیگواین در دقیقه 22 مقابل راسینگ سانتاندر در ورزشگاه "سانتیاگو برنابئو" پیروز شد و به صدر جدول رده بندی صعود کرد.

بارسلونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در زمین آتلتیک بیلبائو به نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک دست پیدا نکرد. توکوئرو در دقیقه 63 برای تیم میزبان گلزنی کرد و آلوز در دقیقه 54 برای بارسا.

در همین چارچوب سویا با نتیجه 2 بر یک در زمین تنه ریف از سد این تیم گذشت و دپورتیوولاکرونا با حساب 2 بر یک مقابل میهمان خود آتلتیکومادرید پیروز شد. هفته یازدهم رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* اسپانیول - ختافه

* مایورکا - آلمریا

* ویارئال - وایادولید

* خه رس - گیخون

* مالاگا - زاراگوزا

* اوساسونا - والنسیا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 28 امتیاز

2- بارسلونا 27 امتیاز

3- سویا 25 امتیاز

4- دپورتیوو لاکرونا 22 امتیاز

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18- آتلتیکومادرید 7 امتیاز

19- خه رس 6 امتیاز - یک بازی کمتر

20- مالاگا 5 امتیاز - یک بازی کمتر