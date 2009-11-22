حمله هوایی متعدد صهیونیست ها به غزه/ زخمی شدن 9 فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع بیمارستانی فلسطین اعلام کردند که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته چندین بار مناطق مختلف نوارغزه را هدف قرار دادند.

در یکی از این حملات یک کارگاه آهنگری در خیابان "یافا" در شمال شرق غزه هدف قرار گرفت که در نتیجه آن پنج شهروند فلسطینی زخمی شدند.

در پی این حمله شماری از منازل منطقه "جبالیا" دچار خسارت شد.

همچنین جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی یک کارگاه آهنگری دیگر را در اردوگاه "النصیرات" هدف قرار دادند که در نتیجه آن به بسیاری از ساختمان های اطراف خسارت وارد آمد اما تلفات جانی در بر نداشت.

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در حمله ای دیگر منطقه مرزی رفح در جنوب نوارغزه را بمباران کردند. به گفته شاهدان عینی این حمله تونلی را در منطقه "القصاص" در اردوگاه "یبنا" هدف قرار داده بود.

این حمله منجر به زخمی شدن 4 فلسطینی شد.

خاطرنشان می شود که جنگنده های اسرائیلی به طور پیوسته مناطق جنوبی نوار غزه را به بهانه وجود تونلهای زیر زمینی که فلسطینی ها به سبب محاصره ظالمانه این منطقه از سوی صهیونیستها، برای وارد کردن کالاها، مواد غذایی و سوخت استفاده می کنند، هدف حملات خود قرار می دهند.