بانک مرکزی تسهیلات یک میلیارد دلاری صادراتی را ابلاغ نکرد

سیدکمال سیدعلی در گفتگو با مهر گفت: روز 29 مهرماه امسال قرار بر این شد که بخشنامه ای را بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ کند که براساس آن، یک میلیارد دلار در قالب تسهیلات‌ در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، اما بعد از گذشت یک ماه، هنوز این بخشنامه ابلاغ نشده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ بخشنامه اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان، افزود: از این مبلغ، 500 میلیون دلار برای خطوط ری فاینانس در نظر گرفته شده است تا صادرکنندگان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند.

وی تصریح کرد: البته تصمیم بر این شده است که 250 میلیون دلار دیگر نیز به بانک توسعه صادرات اختصاص داده شود تا به صادرکنندگان وام دهد، ضمن اینکه برای 5 بانک خصوصی نیز، هر یک به میزان 50 میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شده است.

به اعتقاد سیدعلی، اختصاص 500 میلیون دلار به واردات مواد اولیه، اختصاص منابع به صادرات نیست بلکه اختصاص منابع به واردات است، زیرا بیش از 54 میلیارد دلار واردات رسمی به کشور صورت می گیرد که در کنار آن، از مبادی غیررسمی نیز میزانی واردات انجام می شود.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد تمام یک میلیارد دلار تسهیلات را باید به صادرات اختصاص داد، البته این تسهیلات به صادرکننده تعلق نمی گیرد بلکه به امر صادرات اختصاص می یابد و از صادرکنندگان وثیقه دریافت می شود و ضمانت صندوق ضمانت صادرات را نیز همراه خواهد داشت.

به گفته سیدعلی، نباید در اختصاص تسهیلات به صادرکنندگان، سختگیری کرد.

وی تصریح کرد: این بخشنامه هنوز صادر نشده و هر روز که دیر شود، به ضرر صادرات است، این درحالی است که از زمان صدور این بخشنامه توسط بانک مرکزی تا رسیدن به شعب و رسیدگی به تقاضاهای صادرکنندگان، مدت زمانی طول می کشد و ممکن است سال تمام شده و تخصیص اعتبارات نیز دچار مشکل شود.

به گفته سیدعلی، به نظر می رسد که این مکانیزم، باید تسریع شود و بخشنامه ها، سریعتر از بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شود. در واقع، گردش کار داخل بانک مرکزی باید سرعت بیشتری پیدا کند.

وی اظهار داشت: البته در پروسه تخصیص اعتبارات به بخش صادراتی کشور نباید صادرکنندگان را موظف به ارایه معرفی نامه دستگاه اجرایی کرد، زیرا این امر خود ایستگاهی در برابر روند صادرات قرار می دهد و این به نفع کشور نیست.

سیدعلی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد هر صادرکننده ای که اظهارنامه های صادراتی سال گذشته خود را به بانک ارایه دهد، باید از این تسهیلات استفاده کند. در غیر این صورت، توقفگاه‌هایی بر سر راه صادرات انجام می شود.

سیدعلی افزود: وقتی بانک مرکزی می خواهد تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به بانکها ارایه دهد، بانکها اعلام می کنند که این مبلغ را برای آنها مسدودی یا اختصاص قطعی بدهند.