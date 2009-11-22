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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۰

هفته سیزدهم بوندس لیگا/

برمن به صدر جدول رقابت ها صعود کرد

برمن به صدر جدول رقابت ها صعود کرد

وردربرمن با برتری پرگل مقابل فرایبورگ به صدر جدول رده بندی رقابت های فوتبال آلمان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برمن شنبه شب در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های فوتبال بوندس لیگا با نتیجه 6 بر صفر در زمین فرایبورگ پیروز شد. هوگو آلمیدا (33 و 57)، مارکو مارین (55)، مسوت اوزیل (67)، نالدو (73 - پنالتی) و مارکوس روزنبرگ (82) گل های برمن را به ثمر رساندند تا این تیم با یک بازی بیشتر به صدرجدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کند.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* کلن صفر - هوفنهایم 4
* اینتراخت فرانکفورت یک - مونشن گلادباخ 2
* شالکه 2 - هانوفر صفر
* اشتوتگارت یک - هرتابرلین یک
* ولفسبورگ 2 - نورنبرگ 3
* دورتموند صفر - ماینز صفر

این رقابت ها امروز با برگزاری بازی های زیر پیگیری می شود:
* بایرن مونیخ - بایرلورکوزن
* هامبورگ - بوخوم

جدول رده بندی:
1- وردربرمن 26 امتیاز - یک بازی بیشتر
2- بایر لورکوزن 26 امتیاز
3- شالکه 25 امتیاز
4- هوفنهایم 23 امتیاز
-------------------------------------
8- بایرن مونیخ 20 امتیاز
-------------------------------------
16- اشتوتگارت 11 امتیاز - یک بازی بیشتر
17- بوخوم 8 امتیاز
18- هرتابرلین 4 امتیاز- یک بازی بیشتر

کد مطلب 987877

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