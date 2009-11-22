قرارداد بوهیگاس تمدید شد / مربیان هلندی فردا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با رضایت مسئولان فدراسیون دوچرخه‌سواری از عملکرد برونو بوهیگاس، قرارداد این مربی فرانسوی با تیم دوچرخه‌سواری سرعت ایران به مدت یک سال تمدید شد. بوهیگاس از اوایل شهریورماه امسال هدایت تیم ملی سرعت دوچرخه‌سواری ایران را برعهده گرفته بود.

از سوی دیگر 2 مربی مطرح هلندی برای انجام مذاکره با مسئولان فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمان جهت قبول هدایت تیم‌های ملی آقایان و بانوان کشورمان فردا(دوشنبه) به ایران می آیند.

برپایه این گزارش، "آگون وان کسل" مربی بخش نیمه استقامت و استقامت تیم ملی هلند، مد نظر مسئولان فدراسیون کشورمان برای هدایت تیم ملی بزرگسالان است. وی در کارنامه خود سرمربیگری تیم ملی هلند در المپیک‌های 2004 آتن و 2008 پکن، 6 سال مربیگری در تیم‌های نوجوانان هلند و مربی تیم بزرگسالان بانوان این کشور را دارد.

ضمن اینکه تخصص این مربی هلندی در بخش آکادمیک، روانشناسی و استعدادیابی است و در این سال‌ها دوچرخه‌سواران مطرحی از جمله مایکل بوگرد، لئون وان بون، استف کلمنت، تاماس بکر و سباستیان لانگ لول را به دنیای دوچرخه‌سواری معرفی کرده است.

همچنین "کارلین وان هریک هویزن" بانوی هلندی که پیشینه حضور در تیم "لاگرم آمستردام" و قهرمانی در بخش پیست و جاده را داشته و سابقه مربیگری تیم بانوان هلند در بخش پیست را نیز دارد، یکی از مربیانی است که برای مذاکره جهت هدایت تیم ملی بانوان کشورمان به ایران سفر می کند.

این دو مربی مطرح هلندی ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد ایران می شوند.