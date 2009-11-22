به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین گردهمایی بزرگ تصویر سال، جایزه جوانان زیر 25 سال به یاد محسن رسولاف هنرمند جوانی که سال گذشته در سانحه هوایی درگذشت در رشتههای عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم، از طریق آرای هیئت داوری خاص هر رشته اهدا میشود.
دومین دوره جایزه رسولاف 24 برگزیده دارد که در بخش فیلم، گرافیک و کاریکاتور 9 برگزیده و در شاخه عکاسی نیز 15 نفر در بخشهای مستند اجتماعی، ورزشی، هنر و هنرمندان، نگاهی دیگر، خلاقه و خبری معرفی خواهند شد که به نفرات اول هر بخش، تندیس و جایزه ویِژه به همراه دیپلم افتخار و نفرات دوم و سوم هر بخش دیپلم افتخار و جایزه نقدی اعطا میشود.
مهلت ارسال آثار به هفتمین گردهمایی بزرگ تصویر سال تمدید نمیشود و علاقمندان به شرکت در این دوره تا 11 آذر مهلت دارند آثارشان را به دبیرخانه تصویر سال در خیابان قائممقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان گلریز، پلاک 19، طبقه سوم تحویل دهند. هفتمین دوره نمایشگاه تصویر سال از 18 دی تا 9 بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
نظر شما