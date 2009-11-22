اعلام برگزیدگان هشتمین جشنواره کتاب و رسانه برتر

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این برگزیدگان که جوایز خود ر ا از محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد،علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی و علی اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان صداو سیما دریافت کردند، به شرح زیر است:

بخش رسانه برتر:

از سوی هیئت داوران هشتمین جشنواره کتاب و رسانه برتر، روزنامه قدس به دلیل فعالیت ارزنده و گسترده در حوزه کتاب در طول سال جاری به عنوان برترین رسانه هشتمین جشنواره کتاب و رسانه برتر شناخته شد.

بخش یادداشت و مقاله:

نفر اول: مهران بهروز فغانی به دلیل چاپ مطلب "چرا کتاب را جهیزیه نمی کنیم" از خبرگزاری ایبنا

نفر دوم: محمدباقر عطاریانی به دلیل چاپ مطلب " سبد کتاب در تالار عروسی"از روزنامه خراسان.

نفر سوم: سینا علی محمدی به دلیل چاپ مطلب "داستان آبی که کره می داد" از روزنامه جام جم.

بخش گفتگو و مصاحبه:

نفر اول: لعیا درفشه به دلیل چاپ مطلب " پشت کردن به زندگی کفران نعمت است" از هفته نامه کتاب هفته.

نفر دوم: پروانه توکلی به دلیل چاپ مطلب "فردوسی نیازی به تحقیر قوم ها نداشت" از خبرگزاری ابینا.

نفر سوم: مشترکاً سجادصاحبان زند به دلیل چاپ مطلب "تصحیح کار یک نفر نیست"ازهفته نامه کتاب هفته و احسان حضرتی به دلیل چاپ مطلب "تصحیح کار یک نفر نیست" از روزنامه همشهری.

بخش معرفی کتاب:

نفر اول: دکتر مهناز شایسته فر به دلیل چاپ مطلب "ایران در اسپانیا"از کتاب ماه هنر.

نفر دوم: حسین قدیمی به دلیل چاپ مطلب "دریای گوهرهای نایاب"از خبرگزاری ایبنا.

نفر سوم: اکبر اکسیر به دلیل چاپ مطلب "صداهایی که از تو می گذرند" از روزنامه اطلاعات ضمیمه.

بخش گزارش:

ضمن تقدیر از مهران بهروز فغانی به خاطر اثر "تراژدی سرقت کتاب"

نفر اول: ساره گودرزی به دلیل چاپ مطلب "نبض ضعیف کتاب در آی سی یو(ICU) نشر" از هفته نامه کتاب هفته.

نفر دوم: دانیال کردی به دلیل چاپ مطلب "یکی یکدانه منیره چهل و هفت ساله است" از هفته نامه کتاب هفته.

نفر سوم: حمیدرضا شکوهی به دلیل چاپ مطلب "اسیر زمان"از روزنامه مردم سالاری.

بخش خبر:

در بخش خبر ضمن تقدیر از لعیا درفشه و پروانه توکلی

نفر اول: ‌بهمن عبداللهی به دلیل چاپ مطلب "نمایندگان 8 کشور جهان در نمایشگاه کتاب حضور می‌یابند" از روزنامه ایران.

نفر دوم: مریم اسدی جعفری به دلیل چاپ مطلب "محسن رضایی پایان پنهان را نوشت"از خبرگزاری ایبنا.

نفر سوم: فرشته شیخعلی به دلیل چاپ مطلب"کتابفروشی اینترنتی راه‌اندازی می شود" ازروزنامه عصر ارتباط.

بخش عکس جشنواره:

ضمن تشکر از کسانی که در بخش عکس جشنواره شرکت کرده اند هیئت داوران در این بخش برگزیده ای نداشته است.

بخش صدا و سیما (در حوزه خبر):

زهره پرورش از باشگاه خبرنگاران جوان به دلیل فعالیت ارزنده در حوزه کتاب و ایجاد انگیزه در مخاطب.

بخش جنبی (رسانه فعال):

ضمن تشکر از تمامی رسانه ها در پوشش اخبار حوزه کتاب، خبرگزاری فارس به دلیل گسترده و انعکاس مطلوب اخبار هفته کتاب در هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان فعال‌ترین رسانه معرفی می‌شود.