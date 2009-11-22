حسین سعیدی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرح از محل طرح نوسازی و تجهیز 75 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: طرح تجهیز و نوسازی به طرح نوسازی و تجهیز اراضی مدرن و سنتی تقسیم بندی می شود که اعتبار آن به ترتیب در شبکه مدرن از طریق اعتبارات ملی و شبکه های سنتی از طریق اعتبارات استانی تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: هزینه اجرای طرح 80 درصد برعهده دولت و 20 درصد نیز برعهده کشاورزان است.

به گفته سعیدی تبار، اجرای کامل این طرح در واحدهای زراعی منجر به استفاده از ظرفیتهای آب و خاک می شود.

مدیرآب و خاک جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از هدر روی آب، جلوگیری از خطر شوری اراضی و افزایش محصول در واحد سطح از جمله اهداف اجرای این طرح است.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی، زراعی و باغی دارد.