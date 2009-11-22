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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۸

میشل سلیمان:

حق مقاومت برای ما محفوظ است

حق مقاومت برای ما محفوظ است

رئیس جمهور لبنان شب گذشته تاکید کرد که حق مقاومت برای این کشور تا زمان آزادسازی اراضی اشغالی خود محفوظ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، میشل سلیمان در شصت و ششمین سالگرد استقلال لبنان تاکید کرد که این کشور برای آزادی سازی اراضی اشغالی خود در کشتزارهای "شبعا" و "کفرشوبا" و روستای "غجر" حق مقاومت را برای خود محفوظ می داند.

وی اظهار داشت: لبنان توانست جایگاه خود را در عرصه بین الملل بازیابد و روابط خود را با دیگر کشورها در بالاترین سطح و بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک توسعه دهد.

سلیمان با بیان این مطلب افزود: اراده ملی جامع لبنان در مقابله با تجاوزات اسرائیل و آزادسازی اغلب اراضی اشغالی خود و مواجهه با پدیده تروریسم موفق شد.

وی در ادامه بر اهمیت ایمان، گفتگو و زندگی مشترک و مسالمت آمیز تمامی طیف های لبنانی در کنار یکدیگر تاکید کرد.

رئیس جمهور لبنان در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: ممانعت از اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان نیازمند ارائه یک طرح عملی است که بهبود روابط لبنان و فلسطین و اجرای مصوبات گفتگوهای ملی لبنان [در سال 2006] مبنی بر بررسی موضوع سلاح فلسطین را در بر داشته باشد.

هر گونه توسعه یا اصلاح ساختار حکومتی لبنان نیازمند تشکیل یک هیئت ملی برای لغو طائفه گرایی سیاسی است و این امر با توافق ملی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 987887

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