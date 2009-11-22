حق مقاومت برای ما محفوظ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، میشل سلیمان در شصت و ششمین سالگرد استقلال لبنان تاکید کرد که این کشور برای آزادی سازی اراضی اشغالی خود در کشتزارهای "شبعا" و "کفرشوبا" و روستای "غجر" حق مقاومت را برای خود محفوظ می داند.

وی اظهار داشت: لبنان توانست جایگاه خود را در عرصه بین الملل بازیابد و روابط خود را با دیگر کشورها در بالاترین سطح و بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک توسعه دهد.

سلیمان با بیان این مطلب افزود: اراده ملی جامع لبنان در مقابله با تجاوزات اسرائیل و آزادسازی اغلب اراضی اشغالی خود و مواجهه با پدیده تروریسم موفق شد.

وی در ادامه بر اهمیت ایمان، گفتگو و زندگی مشترک و مسالمت آمیز تمامی طیف های لبنانی در کنار یکدیگر تاکید کرد.

رئیس جمهور لبنان در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: ممانعت از اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان نیازمند ارائه یک طرح عملی است که بهبود روابط لبنان و فلسطین و اجرای مصوبات گفتگوهای ملی لبنان [در سال 2006] مبنی بر بررسی موضوع سلاح فلسطین را در بر داشته باشد.

هر گونه توسعه یا اصلاح ساختار حکومتی لبنان نیازمند تشکیل یک هیئت ملی برای لغو طائفه گرایی سیاسی است و این امر با توافق ملی صورت خواهد گرفت.