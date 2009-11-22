همایش هم اندیشی ائمه جماعات و شورایاران در مورد محیط زیست برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن جعفری ورامینی معاون تحقیق و توسعه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران سخنران علمی همایش با بیان اینکه محیط زیست شهری شامل تلفیق سه بعد مجزای محیط طبیعی محیط انسان ساخت، محیط اقتصادی و اجتماعی است گفت: توجه واحد به هر یک از این ابعاد بدون توجه به دو بعد دیگر سبب ناپایداری محیط شهری می شود.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: مطابق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی وضعیت هوا فقط یک روز در سال می‌تواند در وضعیت ناسالم قرار گیرد، در حالیکه تعداد روزهای ناسالم در سال 1386 برابر با 25 روز و در سال 1387 برابربا 51 روز بوده است.



معاون تحقیق و توسعه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اینکه خسارات ناشی از آلودگی هوا 7/8 میلیارد دلار در سال 2004 (بالاتر از بودجه تبصره 13 و معادل واردات بنزین) بوده است گفت: با روند موجود این خسارت رقمی معادل 20 میلیارد دلار در سال 2019 خواهد بود.



معاون تحقیق و توسعه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این نشست در ارتباط با وضعیت تولید پسماند در تهران گفت: روزانه بیش از 7000 تن زباله تولید می‌شود که حدود 70% زباله تر(مواد فساد پذیر) و 30% زباله خشک است همچنین وی ارزش تقریبی زائدات تولیدی در تهران را بیش از 180 میلیون تومان در روز برآورد کرد.



این مقام مسئول در ادامه نیز با بیان اینکه در تهران متوسط سرانه زباله 320 کیلوگرم است افزود: هر فرد تهرانی سالیانه حدود 6 برابر وزن خود زباله تولید می‌کند که میزان تولید پسماندهای جامد در مناطق شهری تهران در طی سالهای 1380 الی 1385 رشدی نزدیک به 1/1 درصد داشته است.



همچنین حجت الاسلام مغربی سخنران دینی همایش بود.

در این جلسه از تعدادی پرسنل منطقه 14 که در اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 14001 فعالیت می کردند با حضور مهندس محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، شهردار منطقه و مشاور شهردار تهران در امور دینی تقدیر به عمل آمد.