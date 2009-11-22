اسامی متخلفان حریم تهران بدون اغماض اعلام می شود

سید صباح الدین متقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور حراست و نظارت بر محدوده حریم تهران تهیه طرح جامع "حریم" در دست انجام است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران اظهارداشت: براساس تعاریف طرح جامع تهران حریم تهران صرفا به کاربریهای خدماتی، آموزشی و گردشگری با اولویت فضای سبز اختصاص می یابد.

متقی خط حریم را کمربند ایمنی شهر تهران و به عنوان مرکزپشتیبانی تفرجگاهی مردم داخل شهر کشورهستیم که درگام نخست آن خط بیرونی حریم مشخص و به دقت مشخص شده است.

با تمامی متخلفان حقیقی و حقوقی که در حریم اقدام به ساخت و ساز کنند به شدت برخورد می شوند



مدیرکل حریم شهرداری تهران



مدیر کل حریم شهر تهران با اشاره به تفاوت محدوده شهر تهران باحریم گفت : محدوده کمربندی است به طول تقریبی 1200 کیلومترکه به دورتهران کشیده شده و حریم سطحی به وسعت 5918 کیلومتر مربع است که مناطق مختلفی مانند اسلامشهر و یا شهریار و مانندآن را دربرمی گیرد.



این مقام مسئول با تاکید بر برخورد قاطع شهرداری با متخلفان ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر تهران افزود: با هماهنگیهای به عمل آمده با قوه قضاییه و نیروی انتظامی از این پس با تمامی متخلفان حقیقی و حقوقی که درحریم اقدام به ساخت و سازکرده و یا پیش از این ساختمانی را درآن ساخته باشند، به شدت برخورد کرده و ساختمانهای مذکور تخریب می شوند.

مدیر کل حریم در این خصوص گفت: در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم به ویژه درشمال و شرق تهران بایست پروانه ساختمان باطل شده و همچنین درشرایطی که ساختمان مورد نظر فاقد "پروانه" باشد بی درنگ تخریب می شود.

متقی بیان داشت: لیست تمامی اشخاص و ارگانها وسازمانهای دولتی و خصوصی متخلف دراین خصوص بدون توجه به عنوان و جایگاه آنها درآینده ای نزدیک اعلام می شود.

مدیرکل حریم شهرداری تهران با هشدار به مردم، در زمینه خرید ملک یا زمین در تهران افزود: امروز بسیار دیده شده که ملکی به بهایی اندک به فروش گذاشته می شود چرا که این ساختمان یا زمین درحریم شهر تهران بوده و هرگونه ساخت وساز در آن غیرمجازبوده طبیعی است در صورت بروز تخلف با مالک آن برخورد و ساخت و ساز غیر مجاز تخریب شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران گفت: خریداران املاک قبل از هرگونه معامله می بایست از صحت و بی عیب بودن سند و پروانه ساختمانی ملک مورد معامله اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید کنند.

متقی همچنین از تشکیل ستادهای حریم در9 منطقه ای که دارای حریم هستند خبر داد و تصریح کرد: سیاست ما در وهله نخست جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حال انجام در حریم و در مرحله بعد تخریب ساختمانهای ساخته شده علیرغم حضور ساکنین در آنها است.

مدیرکل حریم شهرداری تهران در زمینه شیوه عملکرد و برنامه های آتی این اداره کل گفت: به زودی تیمهای حریمبان از شرکت شهربان منفک شده و تحت نظارت این اداره کل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی تاکید کرد: این اقدام سبب می شود تا بدین ترتیب امکان برخوردهای یکپارچه و ضربتی با متخلفان به نحو مطلوب تری تحقق پذیرد.