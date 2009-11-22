طرح هدفمند کردن یارانه ها باعث ایجاد تورم روانی در کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، دکتر غلامرضا اسداللهی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری تایباد با اشاره قرار گرفتن در هفته بسیج افزود: همه باید تلاش کنیم تفکر بسیجی را به یک فرهنگ در جامعه تبدیل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: تمام دشمنان نظام به دنبال آن هستند که چهره کارآمد بسیج را وارونه جلوه دهند.

اسداللهی در ادامه در خصوص هدفمند کردن یارانه ها افزود: لایحه هدفمند کردن یارانه ها از برنامه های سوم توسعه بوده است که در دولت نهم و دهم عملا به مجلس ارائه شده است.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها تقریبا به یک حجم بندی رسید که برای اجرایی کردن آن نیازمند به ایجاد قوانین است.

اسداللهی گفت: هفدمند کردن یارانه به سه دهک در جامعه است که دهک بالای جامعه 40 درصد آن را مصرف می کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: مطرح شدن هدفمند کردن یارانه باعث ایجاد تورم روانی در کشور شده و بر روی نرخ تورم اثراتی گذاشته است.

اسداللهی در خصوص دور سوم سفرهای ریاست جمهوری گفت: در این دور از سفرهای استانی هزار میلیارد تومان برای خراسان رضوی به مسائل فرهنگی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آسیبهای فرهنگی در مناطق مرزی بوده گفت: اجرایی کردن مصوبات دور سوم سفرهای استانی مناطق مرزی اولویت اول است.

اسداللهی در خصوص بحث بهداشت و درمان گفت: استان خراسان رضوی از متوسط کشور عقب بوده که دولت در این دور سفر بیست میلیارد تومان برای مشکلات بهداشت و درمان استان اختصاص داده است.

وی گفت: در دوره سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری ایجاد منطقه معدنی کرات در تایباد از مهمترین مصوبات برای شهرستان بوده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با تصویب هیئت دولت در سفر به استان خراسان رضوی هم مرزنشینان می توانند از بازارچه ها 50 درصد مواد غیر خوراکی و 100 درصد مواد خوراکی را به صورت تخفیف دار استفاده نمایند.

اسداللهی گفت: با دستور وزیر راه مطالعات امکان سنجی در خصوص ایجاد راه آهن فریمان تربت جام به تایباد در حال مطالعه است.

وی با انتقاد شدید از مدیران بانکها در بحث واگذاری تسهیلات مسکن به روستاییان گفت: مسئولانی که کارشکنی می کنند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت.

اسداللهی در پایان گفت: ایراد شورای نگهبان در خصوص لایحه منطقه ویژه تجاری دوغارون مرتفع شده است و به زودی اجرایی خواهد شد.