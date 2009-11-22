قلم زرین نمایشگاه تصویرگری بلگراد به یک ‌ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و پنجمین نمایشگاه بینالمللی دوسالانه تصویرگری بلگراد روز جمعه 29 آبان ماه برابر با 20 نوامبر 2009 افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی دوسالانه تصویرگری بلگراد برندگان قلم زرین این نمایشگاه معرفی شدند.
در این مسابقه 92 تصویرگر به کاتالوگ نمایشگاه راه یافته بودند که در میان آنها 28 نفر ایرانی بودند. تصویرگرانی چون فرشید شفیعی، علیرضا گلدوزیان، حسن عمامهکن، آناهیتا تیموریان، فرشته نجفی، افرا نوبهار، عطیه بزرگسهرابی، علی بوذری، بنفشه عرفانیان، علی مفاخری و آزاده مدنی در میان انتخابشدگان قرار داشتند.
قلم زرین این نمایشگاه سرانجام به غزاله بیگدلو تصویرگر کتاب "شوخی" نوشته مرجان کشاورزیآزاد رسید. همچنین محمد بررنگی تصویرگر کتاب "گربهای که میخواست ببر باشد" نوشته کامبیز کاکاوند هم توانست دیپلم افتخار این نمایشگاه را بهدست آورد.
هدا حدادی برنده جایزه نخست این نمایشگاه در سال 2007 جزو هیات داوران امسال بود. در نمایشگاه بلگراد همواره برنده جایزه نخست هر سال عضو هیات داوران نمایشگاه دوسالانهی بعد خواهد بود. حدادی یک نمایشگاه تصویرگری اختصاصی نیز خواهد داشت که فردا دوشنبه در بلگراد گشایش مییابد.
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