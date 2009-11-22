اوسر صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اوسر شنبه شب در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های فوتبال فرانسه با نتیجه 2 بر صفر مقابل موناکو پیروز شد و به صدر جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد. برای اوسر در این دیدار کولیبالی (45) و نادینگا (88) گلزنی کردند.
در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* بوردو صفر - والنسین یک
* گرنوبل یک - لیون یک
* لانس 2 - نانسی یک
* رن 2- لومان یک
این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* نیس - تولوز
* سنت اتین - لوران
* مون پلیه - لیل
جدول رده بندی:
1- اوسر 26 امتیاز
2- بوردو 25 امتیاز
3- لیون 25 امتیاز
4- والنسین 23 امتیاز
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18- بولون 9 امتیاز - یک بازی کمتر
19- لومان 8 امتیاز
20- گرنوبل 2 امتیاز
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