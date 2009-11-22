اوسر صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اوسر شنبه شب در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های فوتبال فرانسه با نتیجه 2 بر صفر مقابل موناکو پیروز شد و به صدر جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد. برای اوسر در این دیدار کولیبالی (45) و نادینگا (88) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* بوردو صفر - والنسین یک

* گرنوبل یک - لیون یک

* لانس 2 - نانسی یک

* رن 2- لومان یک

این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* نیس - تولوز

* سنت اتین - لوران

* مون پلیه - لیل

جدول رده بندی:

1- اوسر 26 امتیاز

2- بوردو 25 امتیاز

3- لیون 25 امتیاز

4- والنسین 23 امتیاز

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18- بولون 9 امتیاز - یک بازی کمتر

19- لومان 8 امتیاز

20- گرنوبل 2 امتیاز