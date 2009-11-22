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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۵

هفته سیزدهم لیگ فرانسه/

اوسر صدرنشین شد

اوسر صدرنشین شد

اوسر با غلبه بر موناکو به صدر جدول رده بندی رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوسر شنبه شب در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های فوتبال فرانسه با نتیجه 2 بر صفر مقابل موناکو پیروز شد و به صدر جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد. برای اوسر در این دیدار کولیبالی (45) و نادینگا (88) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* بوردو  صفر - والنسین یک
* گرنوبل یک - لیون یک
* لانس 2 - نانسی یک
* رن 2- لومان یک

این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* نیس - تولوز
* سنت اتین - لوران
* مون پلیه - لیل

جدول رده بندی:
1- اوسر 26 امتیاز
2- بوردو 25 امتیاز
3- لیون 25 امتیاز
4- والنسین 23 امتیاز
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18- بولون 9 امتیاز - یک بازی کمتر
19- لومان 8 امتیاز
20- گرنوبل 2 امتیاز

کد مطلب 987902

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