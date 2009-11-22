رویاهای اوباما حتی برای حامیان وی نیز هوسی بیش نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، امروز حتی متحدان و حامیان "باراک اوباما" نیز به این امر معترفند که برنامه های وی برای آمریکا و آسیا پیشرفت چندانی نداشته است.

در ادامه این مطلب آمده است : اوباما در حالی از سفر به آسیا بازگشت که تنش های موجود در داخل آمریکا به طور چشمگیری افزایش یافت و این امر نه فقط به دلیل حمله رسانه های آمریکایی منتقد به وی است بلکه در این میان رسانه های حامی دولت آمریکا نیز از سیاست های او انتقاد می کنند و می گویند : اوباما به چین رفته و فقط یک تی شرت را به خانه آورده است.

در زمان سفر اوباما به چین تحلیل زیادی از این رویداد انجام شد و فایننشال تایمز در مطلبی نوشت : وابستگی آمریکا به چین تا بدان حد رسیده که اوباما هم اکنون برای جلب اطمینان مقامات این کشور چاپلوسی و شیرین زبانی های بسیاری را انجام می دهد. اوباما اعلام کرده که آمریکا به دنبال افزایش همکاریهای خود با چین برای مقابله با بزرگترین مشکلات جهانی از جمله تغییرات آب و هوایی، عدم گسترش سلاحهای هسته ای و رکود اقتصادی است.

ساندی تایمز در ادامه می نویسد : این وضعیت در حالی برای اوباما پیش آمده که هم اکنون میزان محبوبیت او در آمریکا به کمتر از 50 درصد رسیده است. ممکن است مشکل اصلی در پیدایش این وضعیت برای اوباما دوستان او و یا حتی مشاوران بسیار نزدیک او باشند که تصمیمات و افکار دوم متعلق به آنها است.

بر اساس این گزارش، آنچه سبب شده تا سیاست های اوباما همانند رویاهای زودگذر به نظر برسند مواردی چون وضعیت نابسامان اقتصادی در آمریکا که موجب بیکار و بی خانمان شدن عده بسیاری شده، به طول کشیدن روشن شدن وضعیت طرح خدمات درمانی، ادامه حالت حدس و گمان درباره افغانستان و استراتژی آتی آمریکا برای این کشور جنگ زده هستند.

در این میان کار به جایی کشیده که سناتورهای جمهوریخواه آمریکا به صراحت اوباما در مورد افغانستان تحت فشار گذاشته و خواستار اعزام نیروی بیشتر به این کشور شده اند.