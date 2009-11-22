سرمایه گذاری 400 میلیارد تومانی بخش خصوصی در گردشگری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، تراب محمدی در مورد این حجم سرمایهگذاری افزود: بخش خصوصی در استان در حال احداث 29 مجتمع بینراهی، 17 هتل، دو منطقه نمونه گردشگری و یک مجتمع آبدرمانی است.
وی با بیان اینکه مجتمعهای بینراهی استان در محورهای مواصلاتی پراکنده هستند، اظهار داشت: محورهای «تبریز ـ مراغه»، «تبریز - شبستر»، «تبریز - مرند» و « تبریز - جلفا» از محورهایی است که مجتمعهای بینراهی در آنها در دست احداث است و اتمام آنها و افزوده شدن این مجتمعها به جمع زیر ساختهای گردشگری استان میتواند باعث تسهیل سفر گردشگران و مسافران داخلی و خارجی به استان شود.
دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی همچنین در مورد ساخت هتل در استان متذکر شد: به غیر از شهرستان ورزقان، شبستر و مرند در تمام شهرستانهای استان آذربایجان شرقی احداث هتل پیگیری میشود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی همچنین از بهرهبرداری 13 مجموعه سرویس بهداشتی و نمازخانه در این استان تا یک ماه آینده خبر داد.
وی اظهار داشت: همچنین ساخت 23 مجموعه سرویس بهداشتی، نمازخانه و بوفه نیز توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در دست انجام است که با بهرهبرداری از آنها مسافران و گردشگران استان در شهرستانهای مختلف به امکانات مورد نیاز خود در جادهها نیز دسترسی پیدا میکنند.
دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: متراژ این سرویسهای بهداشتی با توجه به محورهای مواصلاتی استان از 80 تا 156 متر است و سعی کردهایم در نقاطی این سرویسها را ایجاد کنیم که محل تردد گردشگران و مسافران باشد.
محمدی با بیان اینکه یک میلیارد تومان بودجه استانی برای این امر اختصاص یافته است، متذکر شد: همچنین از معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی استان در خواست کردهایم مبلغی را برای این موضوع اختصاص دهد و وی نیز با این امر موافقت کرد.
وی خاطرنشان کرد: ساخت مجموعههای سرویس بهداشتی و خدماتی بینراهی با توجه به افزایش چشمگیر تعداد گردشگران استان مدنظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی قرار گرفته و بخش خصوصی نیز همکاری چشمگیری در این زمینه دارد.
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