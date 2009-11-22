برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم کوثر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوثر دیشب در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرتضی تمدن استاندار تهران، علیرضا افشار معاون اجتماعی فرهنگی وزارت کشور، جواد شمقدری معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

در این مراسم از پروانه معصومی و انسیه شاه‌حسینی تجلیل شد،‌ در مراسم اختتامیه برگزیدگان بخش‌های مختلف چهارمین جشنواره فیلم کوثر معرفی شدند.

بخش تجربی دانشجویی آثار 135 ثانیه‌ای (فاطیما)

هیئت داوران لوح تقدیر و جایزه نقدی برگزیده سوم خود را به کارگردانی فیلم "پیانو" به مهدی صناعتی اهدا کرد. لوح تقدیر و جایزه نقدی برگزیده دوم خود را برای کارگردانی فیلم "وضعیت سفید" به سهیلا گلستانی داده شد.

هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی برگزیده اول خود را به کارگردانی فیلم "برده‌گوری" به فریدون نجفی از استان کهکلویه و بویراحمد تقدیم شد.

بخش حرفه‌ای آثار 135 ثانیه‌ای (فاطیما)

جایزه ویژه برگزیده سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی هم جهت ساخت فیلم "یا زهرا (س)" به محمدحسین حقیقی اهدا شد. هیئت داوران جایزه برگزیده دوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را بابت ساخت فیلم "یکبار دیگر" به مجید شتی داد و جایزه برگزیده اول خود شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی خود را بابت ساخت فیلم "کسی پشت پنجره چوبی" به مرجان اشرفی‌زاده اهدا کرد.

برگزیدگان بخش فیلم کوتاه

در این بخش ابتدا دو لوح تقدیر به فیلم "یده و خوندش" به کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده و فیلم "یک روز قشنگ برفی" به کارگردانی ماهایا پطروسیان و امیر توده روستا اهدا شد.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی سومین فیلم برگزیده بخش کوتاه داستانی به خاطر بیانی ملموس و باورپذیر در ارائه و نقد برخی باورهای غلط اجتماعی، به توفیق امانی کارگردان فیلم "اینجا جاده‌ها پایان ندارند" تعلق گرفت.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی دومین فیلم برگزیده این بخش برای به تصویر کشیدن شمایل شاعرانه و مهربان از مادری صبور و باورمند ایرانیبه فیلم‌ "رویاهای برفی" به کارگردانی سالم صلواتی اهدا شد.

هیئت داوران بخش کوتاه، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی فیلم برگزیده اول خود را به خاطر نگاه انسانی و صادقانه به تلاش طاقت فرسای دختری جوان و پاسداشت قهرمانان و شهدای دوران دفاع مقدس، به بابک امینی کارگردان فیلم "فرشتگان در خاک می‌میرند" تقدیم کرد.

برگزیدگان بخش سینمایی ویدیویی

بهترین فیلمنامه: لوح تقدیر این بخش به خاطر ایده اولیه فیلم "دختر صحرا" به عباس مرادیان اهدا شد. هیئت داوران دیپلم افتخار جشنواره را به سمیه تاجیک و مرجان اشرفی‌زاده به خاطر نگاه جست‌وجوگرانه برای گشایش و رهایی معنوی در فیلمنامه فیلم "قفل یعنی کلید" داد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه بهترین فیلمنامه سینمایی ویدیویی به خاطر نگاه عاشقانه، لطیف و جاودانه زن به محمدرضا رحمانی، ابوالفضل طاهرخانی ونرگس آبیار برای نگارش فیلمنامه "عاشقانه‌هایی بر باد" تعلق گرفت.

بهترین کارگردانی: هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه بهترین کارگردانی این بخش را به خاطر حرکات سیال، رها و آزاد کارگردان به کارگردان فیلم "ای دوست مرا به خاطر آور" ساخته حمید نعمت‌‌الله تقدیم کرد.

بهترین فیلم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه بهترین فیلم سینمایی ویدیوئی به دلیل لطافت حضور زن، توجه به کرامت انسان، آزادگی، سربلندی و آرمان‌گرایی در فیلم "بوسه باران" به تهیه‌کننده فیلم منصور سهراب‌پور اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران: هیئت داوران لوح تقدیر خود را به پاس تلاش صادق و انسان دوستانه در خلق فیلم "چیزی شبیه معجزه" به کارگردانی حسن برزیده اهدا کرد. تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه ویژه هیئت داوران به خاطر نگاه تازه، دیدنی دگرگونه و تلاش برای ترسیم حدیثی جاری به محمدحسین حقیقی کارگردان فیلم "روز سوم" تعلق گرفت.

برگزیدگان بخش مستند

دیپلم افتخار و جایزه نقدی سومین فیلم برگزیده این بخش به احمد جان‌میرزایی کارگردان فیلم "یکی از هزاران" داده شد. هیئت داوران، دیپلم افتخار و جایزه نقدی فیلم برگزیده دوم بخش مستند را به پریوش نظریه کارگردان فلیم "نزدیک‌تر از نفس" اهدا کرد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی فیلم اول بخش مستند به صورت مشترک به فیلم‌های "و بیاید روزی" به کارگردانی شاهد سلطانی آزاد و کارگردانان فیلم "جای خالی آقای یا خانم ب"، فیما امامی و رضا دریانوش تقدیم شد.

جایزه ویژه هیئت داوران این بخش هم شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به خاطر توجه جدی و عمیق به موضوع حجاب و عفاف به کارگردان فیلم "روسری‌های رنگی‌ ما"، سجاد کریمان‌مجد اهدا شد.

برگزیدگان بخش سینمایی

بهترین فیلمنامه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه بهترین فیلمنامه برای ارائه تصویرهوشمندانه زن جسور ایرانی و ایثار او در جهت تحکیم بنیان‌های خانواده به شادمهر راستین و رضا میرکریمی فیلمنامه‌نویسان فیلم سینمایی "به همین سادگی" اهدا شد.

بهترین کارگردانی: جایزه بهترین کارگردانی بخش سینمایی شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به خاطر توفیق در ساخت اثری دشوار به واروژ کریم‌مسیحی برای کارگردانی فیلم سینمایی "تردید" داده شد.

بهترین فیلم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه بهترین فیلم سینمایی برای ارائه تصویر با شکوه زن ایرانی و نقش او در پاسداری از میراث شهدای گران‌قدر به تهیه‌کننده فیلم "فرزند خاک"، سیداحمد میرعلایی تقدیم شد.

جایزه ویژه هیئت داوران: در این قسمت ابتدا یک دیپلم افتخار، به دلیل توجه ویژه به موضوع عفاف و تلاش برای تحکیم خانواده به ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم "دست‌های خالی" اهدا شد و هیئت داوران جایزه ویژه خود را شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به خاطر ارائه تصویر دختر جوان ایرانی و نقش او در عرصه دفاع مقدس به مسعود نقاش‌زاده کارگردان فیلم "کودک و فرشته" اهدا کرد.