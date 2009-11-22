سومین معاون جدید وزارت علوم معرفی شد/ متکان معاون کامران دانشجو شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییر معاونان فرهنگی و آموزشی وزارت علوم، تغییر دیگری در سطح معاونتهای این وزارتخانه صورت گرفت که بر اساس آن حکم معاون جدید اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم از سوی کامران دانشجو صادر شد. دکتر علی اکبر متکان در دولت نهم مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم بود.

پیش از این یحیی طالبیان مسئولیت این معاونت را برعهده داشت.

علی اکبر متکان دانشیار گروه سنجش از دور دانشکده علوم زمین است. وی دکتری خود در رشته سنجش از دور را از دانشگاههای انگلستان اخذ کرده است.

استاد نمونه کشوری بسیج اساتید1388، استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 88-1387، پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی1387، مدیر نمونه دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی1384، دریافت لوح تقدیر به عنوان مدیر کل دانشجویی نمونه از معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری1382، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی آذر ماه 1386، انتخاب مقاله برتر در همایش ملی ژئوماتیک سازمان نقشه برداری ایران اردیبهشت 1386، دریافت لوح تقدیر به عنوان مدیر کل دانشجویی نمونه از معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی1382 برخی از افتخارات متکان در طول دوران فعالیتش است.