گورباچف تصمیم بازگشت به صحنه سیاست را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گورباچف در جمع اعضای سازمان خیریه تحت سرپرستی خود ضمن انتقاد از سیاست های کرملین، گفت: "فساد و وابستگی بیش از حد به صادرات نفت، تاثیر مخرب بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد روسیه را شدیدتر کرده است."

وی افزود: افزایش نسبی قیمت نفت سبب شده است تا فکر کنیم و بگوییم که زندگی به حال عادی بازگشته است.

وی همچنین از ولادیمیر پوتین نخست وزیر و دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه خواست تا اقتصاد این کشور را از نو طراحی کنند، هزینه های دولت را کاهش و آزادی های سیاسی را افزایش دهند.

گورباچف افزود: "مواضع اخیر من برایم انگیزه ای شده تا نیروی سیاسی قدرتمندی را برای مخالفت و سؤال از سیاست های کرملین پی ریزی کنم".

این در حالی است که میخاییل گورباچف، چندی پیش در گفتگو با تایمز ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه را نیز به دموکراسی ستیزی و ناکامی در مبارزه با فساد دولتی متهم و از پوتین به خاطر ناکامی در دستگیری و مجازات قاتلین روزنامه نگاران منتقد کاخ کرملین انتقاد کرده بود.

وی در این گفتگو افزود: "بارها گفته ام که سیستم انتخاباتی در روسیه باید دچار تحول شود. بارها گفته ام که بارها درباره مبارزه با فساد صحبت شده اما هیچ مبارزه واقعی تا کنون صورت نگرفته است".

آخرین رئیس جمهوری شوروی همچنین در اظهارات دیگری در بیستمین سالگرد تاسیس کنگره نمایندگان خلق روسیه نسبت به بازگشت این کشور به دوران اتحاد شوروی و سیطره یک تفکر سیاسی خاص بر روسیه هشدار داده بود."