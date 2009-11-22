به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان هاشمی شامگاه شنبه در چهارمین نشست کارگروه آب و کشاورزی شورای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اشاره به برخی مشکلات ناشی از ظهور اراضی شور، انتقال نمک به اراضی ساحلی، شور شدن آب‌های مجاور زیرزمینی، خشک شدن باغات و اراضی و در نتیجه مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها و اشتغال آنان به کارهای کاذب را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به همگرایی فرابخشی دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی و غیردولتی در تداوم مباحث تخصصی مرتبط با حفاظت زیست بوم دریاچه ارومیه، خاطر نشان کرد: مجموع جمعیت ساکن در شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در این استان حدود دو میلیون و 740 هزار نفر و مساحت حوزه 21 هزار و 364 کیلومترمربع است به عبارت دیگر در هر مترمربع 128 نفر ساکن هستند که نشان دهنده تراکم بالای جمعیتی در این حوضه است.

هاشمی تصریح کرد: مصارف آب‌های سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در استان آذربایجان شرقی به ترتیب 591 و 830 میلیون مترمکعب و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1385، برابر دو میلیون و 740 هزار نفر است که سرانه مصرف آب برای هر نفر 520 مترمکعب در سال است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به ارزش اقتصادی، اجتماعی دریاچه ارومیه اظهار امیدواری کرد که گردهمایی مذکور بتواند با بهره‌گیری از خرد جمعی و توان هم‌افزایی، مقدمات لازم برای تصمیم‌گیری‌های آینده را فراهم آورد.‌