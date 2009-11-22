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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۸

حمایت ویژه از اکتشاف و ارتقای ایمنی معادن

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: ارتقای ایمنی معادن، حمایت ویژه از اکتشاف، کمک به تامین زیرساخت‌های معادن، افزایش تولید، رشد ارزش افزوده بخش معدن و حمایت بیشتر از بخش خصوصی از مهمترین برنامه‌های سال جاری وزارت صنایع و معادن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدمسعود سمیعی‌نژاد افزود: در زمینه تولید مواد معدنی در سال 88، هدف‌گذاری‌ها مشخص شده که به‌عنوان مثال می‌توان از هدف‌گذاری تولید 55 میلیون تن سیمان در سال جاری نام برد.

وی ادامه داد: طرح کمک‌های فنی و اعتباری به بخش معدن نیز در راستای کمک به ارتقای تولید و ارزش افزوده معادن در صورت تصویب نهایی با اعتبارات بیشتر در سال جاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

سمیعی‌نژاد گفت: با تخصیص بودجه‌های کمکی به تعدادی از طرح‌های اولویت‌دار اکتشافی ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی تلاش شده تا در سال جاری حمایت‌ ویژه‌ای از حوزه اکتشاف به عمل آید.

وی افزود: همچنین برای کمک به تامین زیرساخت‌ها، بودجه مستقلی تخصیص یافته است که پس از تصویب نهایی و با نظارت وزارت صنایع و معادن برای تکمیل زیرساخت‌ها در استان‌های کردستان، زنجان، آذربایجان‌غربی، گلستان، لرستان و کرمان در قالب طرح زیرساخت‌ها هزینه خواهد شد.

کد مطلب 987919

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