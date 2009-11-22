درباره مترو ؛ قانون فصل الخطاب است / سیاسی کردن خدمات جفا به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح 70 کتابخانه منطقه 7 و رونمایی کتاب معنا منهای معنا اثر حجت السلام علی اکبر رشاد با بیان این که طبیعتا برای هرگونه تغییر در ساختار مدیریتی و همچنین بهره برداری از مترو تصمیم گیری مجلس و تصویب قانون لازم است، خاطر نشان کرد: موضوع اصلی این است که مشکلات مترو هیچ ارتباطی با بحث های مدیریتی و ساختاری ندارد و دغدغه مترو اعتبار و پول است.

وی تصریح کرد: مترو برای توسعه و بهره برداری مناسب به پول نیاز دارد و این مجموعه متعلق به هرکسی باشد باید اعتبارات مورد نیاز تامین شود تا مشکلات موجود از سر راه برداشته شود.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: از نظر مردم مهم نیست که مترو چگونه اداره می‌شود و در اختیار چه مجموعه ‌ای به جهت ساختاری است، مردم توقع دارند مجموعه مترو سرویس و خدمات مناسب ارائه دهد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست تصویب دارد که براساس آن مترو تهران و سایر کلان شهرها می توانند 2 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی برداشت کنند که تصویب این طرح در مقطع کنونی می تواند گامی جدی برای توسعه مترو باشد.

قالیباف در ادامه با تاکید براینکه طی سال های اخیر یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری توسعه مترو بوده است، گفت: در سالهای گذشته متوسط توسعه مترو سالانه 2 تا 5/2 کیلومتر بوده ولی ما به شهروندان قول دادیم سالانه حداقل 15 کیلومتر مترو را توسعه دهیم که این کار انجام شد.

شهردار تهران ادامه داد: در فرصتی مناسب و هنگامی که فضا آرام شد آمار و ارقام مربوط به اقدامات صورت گرفته برای توسعه مترو را به طور کامل ارایه خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: من دوست ندارم موضوعات خدماتی و کاری را به فضای سیاسی ببریم و در یک فرصت مناسب مجموعه سرمایه گذاری های شهرداری و اقداماتی را که در این زمینه صورت گرفته است را به طور کامل مطرح خواهیم کرد.

شهردار تهران همچنین در مورد خرید واگن های مورد نیز مترو گفت: از 22 ماه قبل برای خرید واگن های مورد نیاز مترو اقدام کردیم که LC های مورد نیاز باز و بخشی اجرا شده و بخشی در سیستم بانکی به دلایلی که نمی‌خواهم علت آن را اینجا مطرح کنم متوقف شده است.

وی با تاکید براینکه به عنوان مدیر شهر باید مشکلات شهر را حل ‌کنم افزود: من به عنوان مدیر شهر بخشی از مشکلات را که مسائل فنی و ساختاری و اداری مترو باشد حل می‌کنم ولی بخشی از مشکلاتی که وجود دارد مربوط به میزان مراجعه مردم در ایستگاه‌هاست.

دکتر قالیباف با بیان اینکه در ایستگاه متروی صادقیه بیشترین مشکلات وجود دارد، گفت: تا چند ماه قبل در مسیر تهران کرج به اندازه کافی واگن نبود که با خرید واگن بخشی از مشکلات برطرف شد اما در ایستگاه صادقیه ازدحام جمعیت به حدی زیاد است که در ابتدای مسیر ظرفیت واگن ها تکمیل می‌شود و در ایستگاه‌های بعدی جایی وجود ندارد که افراد دیگر سوار شوند، چنانچه در برخی موارد بعد از 2 قطار پر یک قطار خالی عبور می‌دهیم که مسافران را از ایستگاه‌های بعد منتقل کنند.

وی تصریح کرد: مراجعه زیاد مسافران از یکسو و کمبود واگن از سوی دیگر باعث می شود که با ازدحام مسافران در واگن ها و ایستگاه ها مواجه باشیم که این مسئله خود سبب ایجاد تاخیر قطارها می شود و هنگامی که یک ایستگاه یا قطار دچار مشکل شود کل شبکه درگیر می شود. مدیریت شهری خود را مکلف می داند بستر لازم برای رشد جامعه را ایجاد کند و براین باوریم که یکی از مهمترین وظایف ما رشد آگاهی و معرفت شهروندان است.

قالیباف خاطرنشان کرد: براین باوریم که مدیران در نظام جمهوری اسلامی در قبال دین و اخلاق مردم و تقویت واحیای تفکر دینی و نو اندیشی مردم مسئول هستند و مدیریت شهری نیز با تمام توان برای فراهم کردن بستر های لازم تحقق این مهم اقدام خواهد کرد.

قالیباف ادامه داد: اگرچه توفیق نداشتیم که در حوزه عقل نظری تلاشی کنیم و عمر خود را در حوزه عقل ابزاری و اجرایی صرف کرده ایم ولی بر این موضوع اعتقاد داریم که از مهمترین وظایف ما رشد آگاهی و معرفت شهروندان است و عالی ترین هدف ما سیر رشد وتعالی انسان ها در شهر و کشورمان باید باشد.

وی با اشاره به اینکه در بحث کتاب و کتابخوانی از نظر توسعه کمی وکیفی کتابخانه ها و توجه به اهل قلم گام‌های جدی در شهرداری تهران برداشته شده است گفت: همه مساجد منطقه 7 به کتابخانه مجهز شدند و جوان‌ها می‌توانند کتاب‌های مورد نیاز خود را از آنجا تهیه کنند.

شهردار تهران به راه‌اندازی کتابخانه شبانه ‌روزی در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته 2 کتابخانه شبانه روزی در منطقه 7 وجود داشت که اکنون 2 کتابخانه‌ شبانه ‌روزی دیگر در این منطقه ایجاد شده است.

به گفته قالیباف، در مناطق دیگر نیز کتابخانه‌های شبانه ‌روزی راه‌اندازی و به مرز 40 کتابخانه شبانه‌ روزی در تهران خواهیم رسید.

وی ادامه داد: توسعه کمی و ارتقای کیفی کتابخانه ها، دسترسی آسان شهروندان به کتابخانه ها از جمله موضوعاتی بوده که مورد تاکید وتوجه شهرداری قرار دارد زیرا در حوزه مسائل تربیتی و برای حفظ سرمایه های اجتماعی باید به کتاب و کتابخوانی توجه ویژه شود.

قالیباف با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم شهر تهران کمبود وقت است، گفت: برخی مردم حتی فرصت مطالعه ندارند و با توجه به فشارهایی که مجموعه شهرنشینی دارد، مدیریت شهری در تلاش است تا اقدام لازم به توسعه کتابخوانی را در تهران انجام دهد.

وی با اشاره به افتتاح خانه هنرمندان 2 گفت: این اقدامات کمک به مسائل فرهنگی است و گام‌های جدی در این زمینه برداشته شده است.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد زمان افتتاح تونل توحید گفت:زمانی که در حال افتتاح پل روشندلان بودیم همکاران من گفتند که 2 ماه پس از اتمام عملیات ساخت می توانند نسبت به تکمیل تجیهزات هوشمند و نصب جت فن ها و تجهیزات آتش نشانی در تونل اقدام کنند که با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری تونل توحید در شهر از آنها خواستیم که یک ماهه این اقدامات را انجام دهند و امیدواریم تونل توحید 15 تا 20 روز آینده افتتاح شود و تمام تلاش ما این است که مراسم عید غدیر را در آنجا برگزار کنیم.

وی همچنین درباره هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: بارها به این موضوع اشاره کرده‌‌ام اصل طرح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از اقدامات ضروری برای کشور است ولی فکر می‌کنم هر طرح خوب و هر قانون خوب اگر مجریان خوب و بستر مناسب نداشته باشد با مشکل مواجه می شود.

شهردار تهران با اشاره به اینکه این لایحه پیش‌نیازهایی داشته است، گفت: وقتی شبکه توزیع درست نیست، به بحث تولید توجه نکرده‌ایم، وقتی سیاست ها در حوزه پولی و مالی یا در قوانین گمرکی دچار مشکل است، به نظر من هر کدام از این زیرساخت‌ها آماده نشود در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دچار مشکل می‌شویم.

وی ادامه داد: با هدفمند کردن یارانه ها چگونه می خواهیم گروه های هدف را شناسایی کنیم که سلیقه ای عمل نشود؟ در واقع برای این کار نیازمند اطلاعات صحیح هستیم.

قالیباف تصریح کرد: امروز مهمترین بحثی که برای شناسایی گروه های هدف دنبال می شود شناسایی آنها از طریق تامین اجتماعی است اما نظام تامین اجتماعی ما امروز مبتنی بر بنگاه داری است. حال باید پرسید آیا واقعا امروز شبکه مالیاتی ما شبکه درستی است و آمار و اطلاعات ما که بر مبنای بنگاه های اقتصادی است درست است؟ با این شرایط آیا می توان گروه های هدف را درست شناسایی و ارزیابی کنیم؟

شهردار تهران خاطرنشان کرد: اگر این نیازها و پیش زمینه های طرح را اجرا نکنیم ممکن است درآینده نتوانیم موفقیت های مورد انتظار از اجرای این طرح را کسب کنیم.

در این مراسم قالیباف از کتاب علی اکبر رشاد با عنوان معنا منهای معنا رو نمایی کرد. اسدالله بادامچیان و علی رضا محجوب دو عضو مجلس شورای اسلامی و احمد مسجد جامعی عضوشورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم حضور داشتند.