به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با هدف رشد استعدادهای فوتسال کشور پس از تشکیل تیم امید در نظر دارد، تیم جوانان ایران را نیز شکل دهد.

در همین راستا مصطفی عمادی، مربی تیم فوتسال امید ایران وظیفه هدایت تیم فوتسال جوانان ایران را برعهده گرفته است تا از بین 100 بازیکن شاخص از سراسر کشور 25 نفر را برای حضور در اردوی نهایی این تیم انتخاب کند.

عمادی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: "مسابقات لیگ برتر، دسته اول و زیر گروه کشور را زیر نظر گرفته و 100 بازیکن شاخص را برای حضور در اردوی تیم جوانان ایران انتخاب کردیم. از اواسط آذرماه در 4 مقطع این 100 بازیکن را تست می کنیم و از جمع آنها 25 بازیکن برتر را برای حضور در اردوی نهایی تیم فوتسال جوانان ایران انتخاب می کنیم."

وی ادامه داد: "برنامه اردوهای تیم فوتسال جوانان را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داده‌ام. اگر این 4 مرحله اردو بصورت متمرکز در تهران برگزار شود تا اوایل بهمن ماه تیم فوتسال جوانان ایران شکل می گیرد در غیر این صورت برای تشکیل تیم جوانان باید تا اسفندماه سال آینده صبر کنیم."

تیم فوتسال امید ایران در ماه گذشته عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا را از آن خود کرد.