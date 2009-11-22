به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رضا باهنر در جلسه مجمع عمومی جامعه اسلامی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را از دغدغه های جدی دولتهای دوران سازندگی و اصلاحات دانست و اعلام کرد: اجرای طرح از ضررهای بیشتر کشور ممانعت خواهد کرد.

باهنر حجم نقدینگی و سرعت گردش آن را دلیل اصلی تورم در جامعه دانست و با بیان اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حجم نقدینگی را افزایش نمی دهد، نگرانی شدید برخی از افراد را بابت تورم شدید ناشی از اجرای طرح بی دلیل دانست.

وی تورم انتظاری که برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها به جامعه القا شده را بزرگترین مشکل دانست و از تلاش جدی دولت و مجلس برای صرف منابع حاصل از هدفمند نمودن یارانه در بخشهایی که متضرر می شوند، خبر داد.

باهنر 50 درصد منابع حاصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را صرف اقتصاد خانوارها، 30 درصد بنگاههای تولیدی کالا و خدمات و 20 درصد را نیز به دولت به دلیل ضرری که از افزایش قیمتها اتفاق می افتد اعلام کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه یکی از کشورهای همسایه ایران اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی که اقتصاد آن کشور تورم 80 درصدی و حتی سه رقمی را داشت با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و تحولات اقتصادی چندین سال است تورم یک رقمی را تجربه می کند و این نتیجه ای است که مردم و دولت با همدلی و مشارکت همدیگر به آن دست یافتند.