کشتی خراسان رضوی نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تیم کشتی راه آهن خراسان رضوی یکی از با سابقه ترین تیمهای کشتی لیگ برتر است که هفتمین سال حضورش در لیگ تجربه می کند.

این تیم طی سالهای اخیر جزو سه تیم برتر و همچنین از زمره مدعیان لیگ کشتی کشور بوده است.

راه آهن خراسان در فصل جدید رقابتهای لیگ کشتی با موانع و مشکلات عدیده ای از جمله کمبود بودجه و جذب کشتی گیران سرشناس مواجه شد، در همین راستا امیر توکلیان، سرمربی تیم کشتی راه آهن خراسان رضوی با اظهار گلایه و ناخرسندی از مسئولان تربیت بدنی رجا و همچنین سازمان تربیت بدنی، وضعیت کشتی خراسان و بالاخص راه آهن را در آینده نا مطلوب پیش بینی کرد.

امیر توکلیان مسئول تربیت بدنی راه آهن خراسان رضوی و سرمربی این تیم، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص آخرین وضعیت تنها نماینده خراسان رضوی در لیگ کشتی کشور افزود: تیم راه آهن پیش از شروع مسابقات لیگ تمرینات و اردوی خوبی را پشت سر گذاشته است و از میان کشتی گیرانی که در این تمرینات و اردو ها حضور داشته اند طی مراحل مختلف تعدادی گزینش شده اند که البته با توجه به کمبود بودجه نسبت به کشتی، امسال اکثر کشتی گیران تیم از استان خراسان و بومی هستند.

وی گفت: هاشم مختاری، مهرداد حدادی، علی خالق زاد، عباس گلی گرمستانی، نصرالله فدائی، رضا رجب زاده، جعفر قاسمی، محمود زارع زاده، مهدی بها بسته، اسماعیل نجاتیان، علی رجب زاده، مهدی غفاریان، رسول توکلی، هومن شیدا، هادی پورعلیجان و ناصر دلیر معینی کشتی گیرانی هستند که قرار دادشان با راه آهن به ثبت رسیده است و در همین زمینه کشتی گیران سرشناس دیگری نیز طی هفته های آینده به نفرات تیم افزوده خواهند شد.

سرمربی تیم کشتی راه آهن با بیان اینکه مشکلات مالی راه آهن نیاز به توجه دارد، گفت: هر چند طی سالهای اخیر راه آهن از حمایت نسبتا خوب مسئولین ذیربط برخوردار بوده است با این حال مشکلات مالی بسیاری نیز متوجه باشگاه راه آهن بوده است که به نظر من این مشکلات به زودی حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم در رسیدگی به این مسائل و همچنین بدهی های تیم راه آهن مسئولین نیز کمک هایی را داشته باشند، به این علت که این تیم از سال گذشته بدهی های زیادی از جمله به کشتی گیران داشته است.

وی خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر تیم کشتی راه آهن با کمترین امکانات و هزینه توانسته است مقام سوم لیگ را کسب کند.

توکلیان گفت: با توجه به این نکته و بدهی های مذکور از محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه راه آهن درخواست داریم تا نگاه ویژه ای نیز به کشتی داشته باشد، زیرا انصاف نیست که این تیم با همه شایستگی هایی که دارد به چنین وضعیتی دچار شود.

نایب قهرمان اسبق جهان ضمن اشاره به وعده های تحقق نیافته ی اداره کل تربیت بدنی استان گفت: افشین داوری بعنوان مدیر کل تربیت بدنی استان در جهت حل مشکلات راه آهن وعده هایی را داده است اما تا به اکنون هیچ یک از این وعده و وعید ها عملی نشده است.

توکلیان گفت: البته سال گذشته از سوی تربیت بدنی استان به باشگاه راه آهن مبلغ 50 میلیون تومان کمک شد که طبق گفته مسئولین تربیت بدنی، این کمکها در سال جدید دو برابر خواهد شد، با همه این صحبتها تا کنون هیچ کمکی از سوی تربیت بدنی استان به کشتی خراسان نشده است.

توکلیان در رابطه با ماجرای جذب حسن رحیمی ، ملی پوش وزن 55 کیلوگرم نیز گفت: باشگاه نفت تهران برای کسب امتیاز، حواشی متعددی را ایجاد نمود که در این راستا نیز موفق ظاهر شد و توانست حسن رحیمی را جذب نماید، با این حال تیم راه آهن تصمیم بر عقد قرارداد با این کشتی گیر ملی پوش داشت و تمامی شرایط اعم از مالی و امکاناتی را برای به خدمت گرفتن وی مهیا نموده بود اما به یک باره همه چیز به نفع باشگاه نفت تهران رقم خورد که علت این تغییر بر همگان آشکارا میباشد.

وی افزود: امیدوارم از این پس، نظیر چنین اتفاقات و مسائلی حول کشتی مشاهده نگردد زیرا این اتفاقات به سود ورزش اول کشور نمیباشد و متقابلا نتایج منفی را در پی خواهد داشت.

مسئول کمیته‌ فنی و مربیان هیأت کشتی خراسان ضمن گلایه از مسئولین در زمینه عدم رسیدگی به مشکلات کشتی خراسان، گفت: هیچگاه با شعار نمیتوان اهداف پیش روی کشتی را محقق ساخت زیرا باید دیدمان را کمی وسعت ببخشیم و به نوعی از بالا به این ورزش نگاه کنیم تا به این مقوله دست یابیم که از سوی فدراسیون کشتی و سازمان تربیت بدنی چه میزان بودجه را به هیأت کشتی اختصاص داده ایم.

وی افزود: با در نظر گرفتن این بودجه تخصیص یافته میتوان اهداف آینده را بررسی و به سر منزل مقصود رساند، به هر صورت در امر کشتی خراسان باید سرمایه گذاریهای گسترده ای صورت گیرد و اگر مسئولین امر در این زمینه تعلل و تاخیر بورزند ممکن است همین نور کم سوی کشتی استان نیز رو به افول و خاموشی گرداند.

امیر توکلیان در پایان ضمن تشکر و قدردانی از کمکهای محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در زمینه کمک به پیشرفت ورزش استان، گفت : بعنوان یک پیشکسوت کشتی از مسئولین و مقامات ورزش کشور درخواست دارم تا در زمینه تعالی و پیشرفت ورزش کشتی خراسان که یکی از استانهای با سابقه و پهلوان خیز در امر کشتی است، توجه و نگاه ویژه ای داشته باشند.

لیگ‌ برتر کشتی آزاد کشور از فردا آغاز خواهد شد و در هفته اول لیگ برتر کشتی آزاد جام شهدا تیم کشتی راه‌آهن در سالن شهدای راه‌آهن مشهد پذیرای تیم منتخب ملایر خواهد بود.