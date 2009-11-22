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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

حسینی در اختتامیه کوثر:

سرگذشت زنان قرآنی می‌تواند بهترین دستمایه برای خلق آثار هنری باشد

سرگذشت زنان قرآنی می‌تواند بهترین دستمایه برای خلق آثار هنری باشد

وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوثر از هنرمندان خواست سرگذشت زنان قرآنی را دستمایه تولید کارهای ارزشمند هنری قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی پس از اهدای جوایز برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم کوثر در تالار وحدت در سخنانی ضمن اظهار امیدواری برای برپای بهتر و پربارتر این جشنواره در دوره‌های آینده گفت: ما در قرآن زنانی داریم که زندگی و سرگذشت آنها می‌تواند دستمایه کارهای ارزنده باشد و به کمک ابزار هنر تبیین شود.

وی در ادامه ضمن سپاس از هنرمندانی که نقش زن ایده‌آل را تصویر می‌کنند افزود: سینمای ما در معرض دید و زیر ذره‌بین همه است. نباید فقط نقاط تیره و تار را دید و باید نقاط قوت و زیبا را هم نشان بدهیم. هنرمندان ما می‌توانند این امر را درست انجام بدهند و ما با تمام توان از جشنواره‌هایی مانند کوثر حمایت می‌کنیم و امیدواریم هر سال بهتر برگزار شوند.

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دیگر سخنران مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوثر بود که گفت: ما در سینمای ایران باید در پی یافتن الگوی مناسب زن مسلمان باشیم که با الگوی زن غربی تفاوت دارد. در اسلام زن در دو عرصه خانواده به عنوان همسر، مادر، بانو و مدیر خانواده و جامعه حضور دارد که این دو عرصه از هم جدا هستند.

وی ادامه داد: از فیلمسازانی که می‌خواهند به نقش زن در سینمای ایران توجه جدی کنند می‌خواهم همه‌ چیز را در مورد زنان منفی و سیاه نشان ندهند. به تصویر کشیدن ضعف و سیاهی و ناتوانی زنان نگاهی افراطی و نادرست است. اگر زنان ما دیروز و امروز بزرگ و بزرگوار نبودند، ایران پایدار نمی‌ماند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مگر در همین جنگ تحمیلی مادرانی نبودند که فرزندان خود را هدیه کردند. نمونه رشادت‌های زنان ایرانی در کتاب "دا" روایت شده که نویسنده آن هم زن است. ما کجای تاریخ سراغ داریم یک کتاب بیش از 90 بار تجدید چاپ شده باشد؟ باید این امر به تصویر کشیده شود.

کد مطلب 987935

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