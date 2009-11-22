اسرائیل مسئول نابودی تلاش ها برای صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، حسنی مبارک از عنادورزی رژیم صهیونیستی در قبال روند صلح انتقاد کرد و این رژیم را مسئول نابودی تلاش ها برای برقراری صلح دانست.

وی با اعلام اینکه نبود صلح در منطقه خطری بزرگ به شمار می رود، توطئه های رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی قدس و حفاری های مسجدالاقصی و تجاوز به نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرد.

مبارک در ادامه بر تلاش های مصر برای توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین و از سرگیری مذاکرات سازش تا زمان تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.

وی همچنین ضمن تاکید بر اهمیت دفاع از قضیه فلسطین و رفع محاصره نوارغزه بر تداوم تلاش های مصر برای تحقق آشتی ملی فلسطین تاکید کرد.

اظهارات مبارک در حالی مطرح می شود که قاهره در عمل در راستای سیاست های رژیم صهیونیستی گام بر می دارد.