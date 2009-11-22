سرپرست گروه موسیقی چکاوک با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: روزهای 21 و 22 آبان گروه چکاوک با همراهی میلاد کیایی در تالار وحدت به روی صحنه رفت که این برنامه با استقبال خوبی مواجه شد و اصرار بسیاری از دوستان که موفق به دیدن این اجرا نشده بودند ما را بر آن داشت تا 7 آذر برای یک بار دیگر این برنامه را اجرا کنیم.

رضا شایسته در ادامه افزود: این کنسرت که از ساعت 20 روز شنبه برگزار می شود تکرار کنسرت 10 روز قبل ما است که در آن آثاری از پرویز یاحقی، اسدالله ملک، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و همایون خرم را اجرا کردیم.

وی همچنین تصریح کرد: بخش اول برنامه در بیات اصفهان اجرا می شود که شامل قطعات"آشفته"، "تک درخت"، "خواب نوشین"، "طاقتم ده" و "رنگ اصفهان" می شود. بخش دوم برنامه نیز در دستگاه شور به اجرای قطعات"سراب آرزو"، "کعبه دل ها" و "رفتم" اختصاص دارد. البته در بخش دوم کنسرت میلاد کیایی ضمن همراهی گروه در اجرای قطعه آخر با عنوان"رفتم"، به بداهه نوازی در دستگاه شور نیز خواهد پرداخت.

شایسته در مورد اعضاء گروه خود افزود: در این اجرا مینو قاسمپور(قانون)، آوا ایوبی(عود)، پدیده احرار نژاد(تار)، طراوت باباخانلو(فلوت)، ماندانا نی ریزی(ویولنسل)، پروانه انارکی(کنترباس) و 15 نفر از شاگردان خودم که ویولن 1 و 2 می نوازند گروه را همراهی خواهند کرد.