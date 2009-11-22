به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، "پیتر هانتکه" نویسنده 68 ساله اتریشی جایزه "شمال - جنوب" را در حوزه رمان به دست آورد. مراسم اهدای این جایزه در شهر بسکارا ایتالیا برگزار شد و جایزه مذکور توسط بنیاد ادبی "بسکارا آبروتزو" به ریاست نیکولا ماتوشو به پیتر هانتکه اهدا شد.

هانتکه که هم اکنون در فرانسه زندگی می‌کند، در سال 1941 در گریفین اتریش به دنیا آمد. او بعدها در برلین ساکن شد و آثارش را به زبان آلمانی منتشر کرد. "نامه کوتاه، وداع طولانی مدت"، "پوچی و شادی" و "آنها بیرون جان می‌سپارند" از جمله آثار او هستند.

همچنین در این مراسم "جومانا حداد" نویسنده و شاعر لبنانی برنده جایزه بوکر عربی (IPAF) در سال 2006، توانست جایزه "شرق - غرب" حوزه شعر نیاد ادبی بسکارا آبروتزو" را در سال جاری میلادی از آن خود کند.

جومانه حداد نیز شاعر، روزنامه نگار و مترجم لبنانی است که از سال 1972 در روزنامه لبنانی "النهار" به کار مطبوعاتی مشغول است. وی تاکنون گفتگوهای متعددی با نویسندگان شاخص جهانی مانند پائولو کوئیلو انجام داده است. از حداد تاکنون کتاب‌هایی در زمینه شعر و ادبیات منتشر شده است.

وی دو سال پیش برنده جایزه 50 هزار دلاری بوکر عربی (IPAF) شده بود؛ این جایزه هر سال به عنوان شاخه‌ای از جایزه بین‌المللی بوکر و توسط بنیاد امارات به نویسندگان و روزنامه‌نگاران برتر عرب اهدا می‌شود.