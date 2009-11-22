سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر به عملکرد قابل قبول تیم ملی والیبال ایران در مسابقات جام بزرگ قهرمانان اشاره کرد و اظهار داشت: طی نیم قرن اخیرهرگز چنین دیدارهایی را از تیم ملی ایران ندیده بودم. به حق باید اعتراف کرد این بهترین تیم ملی ایران طی 40 -30 سال اخیر است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه موفقیتها و نتایج قابل توجه تیم ملی والیبال درست در زمانی رقم خورده است که همه تیمها خود را برای حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن آماده میکنند. به همین دلیل هیچ تیمی درهیچ میدانی حریف را به بهانههای مختلف مانند جوانگرایی حریف خود را دست کم نگرفته و از کنار پیروزی به راحتی نمیگذرد.
دبیر فدراسیون والیبال یادآور شد: اگر هم تغییری در ترکیب تیمهای حریف ایجاد شده فقط در جهت تقویت ترکیب بوده است. نه افت کارآیی و دادن فرصت بهترین شدن به دیگر تیمها. در واقع هیچ تیم و کشوری بیکار ننشسته تا فقط ایران از فرصت پیشرفت برای بهتر شدن استفاده کند. رشد والیبال و تیم ملی ایران در راستای دیگر تیمها اتفاق افتاده است.
درخشنده با اشاره به تاثیرات حاصل از حضور زوران گاییچ در والیبال ایران خاطرنشان کرد: گاییچ با ورود به ایران پایههای رشد و ترقی والیبال کشور را بنا کرد. اما بعد از او، مربیان تیم ملی که هر سه از ملیپوشان پیشین و تحصیل کرده هم هستند خیلی خوب توانستند از شرایط ایجاد شده در جهت رسیدن به نتیجه استفاده کنند.
وی به دیدار دو تیم ملی ایران و ژاپن اشاره کرد و ادامه داد: رویارویی اینچنینی با قهرمان آسیا و یکی از 10 تیم برتر جهان را کمتر از ملیپوشان کشورمان دیده بودیم. ما شکست خوردیم در حالیکه مجموع امتیازات ما (112 بر 106) بیشتر از حریف بود. چه بسا اگر طی ماههای آینده یک بار دیگر با ژاپن بازی کنیم، برنده شویم.
دبیرفدراسیون والیبال با بیان اینکه افزایش حضور در میادین بینالمللی تاثیر مستقیمی بر عملکرد ملیپوشان داشته است، اظهارداشت: شاید پیش از این هر دو سال یک بار فرصت رویارویی با ژاپن را پیدا میکردیم در حالیکه طی سه ماه اخیر ما سه بار با این ملیپوشان این کشور دیدار داشتهایم. دیدارهایی که هر یک تجربههایی به ارزش پیروزی در اختیار بازیکنان قرار میدهد.
درخشنده تاکید کرد: در رقابتهای جهانی ژاپن، تیم ملی ایران دیدار با نمایندگان آرژانتین، لهستان و کوبا را 3 بر صفر واگذار کرد اما در مسابقات جام بزرگ قهرمانان از صدرنشین FIVB و قهرمان اروپا خیلی راحت گیم میگیریم. با این نتایج در بازیهای آسیایی گوانگژو باید فقط به قهرمانی فکر کرد.
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