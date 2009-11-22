سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر به عملکرد قابل قبول تیم ملی والیبال ایران در مسابقات جام بزرگ قهرمانان اشاره کرد و اظهار داشت: طی نیم قرن اخیرهرگز چنین دیدارهایی را از تیم ملی ایران ندیده بودم. به حق باید اعتراف کرد این بهترین تیم ملی ایران طی 40 -30 سال اخیر است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه موفقیت‏ها و نتایج قابل توجه تیم ملی والیبال درست در زمانی رقم خورده است که همه تیم‎ها خود را برای حضور در بازی‎های المپیک 2012 لندن آماده می‏کنند. به همین دلیل هیچ تیمی درهیچ میدانی حریف را به بهانه‎های مختلف مانند جوانگرایی حریف خود را دست کم نگرفته و از کنار پیروزی به راحتی نمی‎گذرد.

دبیر فدراسیون والیبال یادآور شد: اگر هم تغییری در ترکیب تیم‎های حریف ایجاد شده فقط در جهت تقویت ترکیب بوده است. نه افت کارآیی و دادن فرصت بهترین شدن به دیگر تیم‎ها. در واقع هیچ تیم و کشوری بیکار ننشسته تا فقط ایران از فرصت پیشرفت برای بهتر شدن استفاده کند. رشد والیبال و تیم ملی ایران در راستای دیگر تیم‎ها اتفاق افتاده است.

درخشنده با اشاره به تاثیرات حاصل از حضور زوران گاییچ در والیبال ایران خاطرنشان کرد: گاییچ با ورود به ایران پایه‎های رشد و ترقی والیبال کشور را بنا کرد. اما بعد از او، مربیان تیم ملی که هر سه از ملی‎پوشان پیشین و تحصیل کرده هم هستند خیلی خوب توانستند از شرایط ایجاد شده در جهت رسیدن به نتیجه استفاده کنند.

وی به دیدار دو تیم ملی ایران و ژاپن اشاره کرد و ادامه داد: رویارویی اینچنینی با قهرمان آسیا و یکی از 10 تیم برتر جهان را کمتر از ملی‎پوشان کشورمان دیده بودیم. ما شکست خوردیم در حالیکه مجموع امتیازات ما (112 بر 106) بیشتر از حریف بود. چه بسا اگر طی ماه‎های آینده یک بار دیگر با ژاپن بازی کنیم، برنده شویم.

دبیرفدراسیون والیبال با بیان اینکه افزایش حضور در میادین بین‎المللی تاثیر مستقیمی بر عملکرد ملی‎پوشان داشته است، اظهارداشت: شاید پیش از این هر دو سال یک بار فرصت رویارویی با ژاپن را پیدا می‎کردیم در حالیکه طی سه ماه اخیر ما سه بار با این ملی‎پوشان این کشور دیدار داشته‏ایم. دیدارهایی که هر یک تجربه‏هایی به ارزش پیروزی در اختیار بازیکنان قرار می‎دهد.

درخشنده تاکید کرد: در رقابت‎های جهانی ژاپن، تیم ملی ایران دیدار با نمایندگان آرژانتین، لهستان و کوبا را 3 بر صفر واگذار کرد اما در مسابقات جام بزرگ قهرمانان از صدرنشین FIVB و قهرمان اروپا خیلی راحت گیم می‎گیریم. با این نتایج در بازی‎های آسیایی گوانگژو باید فقط به قهرمانی فکر کرد.