فرهنگ گفتگو در خانواده های ایرانی به ۱۵ دقیقه در روز کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسن موسوی چلک ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ابهر افزود: در تحکیم بنیان خانواده آیات زیادی در قرآن کریم ذکر شده و در اصل ۱۰ قانون اساسی نیز بر تحکیم بنیان خانواده تأکید کرده و این در حالی است که آمار ۶ ماهه اول ازدواج در سال ۸۸ در مقایسه باهمین زمان در سال ۸۷ گویای این موضوع است که شاخص ازدواج ۴ و دو دهم درصد رشد منفی داشته است.

وی ادامه داد: برای مبارزه با آسیب های اجتماعی باید با واقعیت و حقیقت موجود در جامعه با واقع بینی برخورد کنیم.

موسوی چلک با تأکید بر رشد و توجه دولت در سالهای اخیر به آسیبهای اجتماعی ابزار داشت: آسیب های اجتماعی واقعیت تلخ جامعه است و اگر بتوانیم روند رو به رشد آن را کنترل کنیم در شرایط کنونی اقدام بزرگی انجام داده ایم.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: نرخ تورم هر سه ماه یکبار اعلام می شود اما شاخص های اجتماعی هرگز اعلام نمی شود و گاه توسعه عمرانی و افزایش تعداد خیابانهای ما از توسعه اجتماعی مهمتر هستند.

وی افزود: آمار رسمی ما در حوزه اجتماعی کمتر از آمار واقعی است چون سیستم ثبت آمار در این زمینه نداریم و مراجعین به نیروی انتظامی و بهزیستی تنها نمونه آماری ما هستند در صورتی که بسیاری از آسیب دیدگان اجتماعی هرگز به این دو مرکز مراجعه نمی کنند.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور با اشاره به افتتاح خدمات سیار اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی شهرستان ابهر تصریح کرد: موفقیت یا عدم موفقیت اورژانس مرهون همه سازمانهاست نه فقط بهزیستی.

موسوی چلک افزود: در فعالیتهای اجتماعی باید از اتمام ظرفیتها مانند رسانه ها، ائمه جمعه و جماعات، معلمان، مدرسان استفاده کرد.

وی افزایش سرمایه اجتماعی را در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار مؤثر دانست و تأکید کرد: در گذشته پدربزرگها و مادربزرگ ها کودکان را با هویت دینی آشنا می کردند و غم همسایه غم و شادی همه بود و مشارکت اجتماعی در جامعه بیشتر خود را به رخ می کشید و این امر موجب بالارفتن سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب اجتماعی می شد.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور ادامه داد: در حوزه برنامه ریزی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی باید به صورت منطقه ای و بومی عمل کرد و به همین دلیل امروز همه استانها سند کنترل آسیبهای اجتماعی دارند.

موسوی چلک گفت: ۲۱ دستگاه در حوزه آسیبهای اجتماعی فعالیت می کنند که هیچکدام به صورت جدی پاسخگوی افزایش آسیب های اجتماعی نیستند

وی یادآور شد: اورژانس اجتماعی برای پر کردن فاصله بین خانه و کلانتری ایجاد شده است و باید به خاطر سپرد که مداخلات روانی و اجتماعی را قبل از مداخلات قضایی انجام داد.