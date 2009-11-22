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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

آغاز پیش‌تولید/

کریمی و رادان گزینه‌های بازی در "پازل"

کریمی و رادان گزینه‌های بازی در "پازل"

پیش‌تولید فیلم سینمایی"پازل" به کارگردانی کامشاد کوشان و تهیه‌کنندگی ولی‌‌الله مدنی آغاز شد.

مدنی به خبرنگار مهر گفت: به تازگی پیش‌تولید فیلم سینمایی "پازل" به کارگردانی کامشاد کوشان آغاز شده است، این روزها در مرحله انتخاب بازیگرهستیم و با بازیگرانی مثل نیکی کریمی و بهرام رادان صحبت شده ولی هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم.

وی افزود: بیشتر سکانس‌های این فیلم در برف اتفاق می‌افتد، اوایل دی باید این فیلم کلید بخورد. تولید یک فیلم تلویزیونی را در دست دارم که در چند روز آینده پیش‌تولید آن آغاز می‌شود. 

در خلاصه داستان "پازل" آمده است : گروهی برای سفر تفریحی به کوهستان می‌روند و دربرف گرفتار می‌شوند. این اتفاق باعث می‌شود روابط آنها با یکدیگر دگرگون شود.

"راز بهشت" فیلم قبلی کوشان در امریکا سه ماه اکران عمومی داشت و با استقبال مخاطبان و منتقدان روبرو شد.

کد مطلب 987949

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