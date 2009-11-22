سیزدهمین دوره مسابقات شیروکان کاراته قهرمانی کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مسابقات تیم مسکن و شهرسازی فارس بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم کاراته اصفهان دوم شد و تیمهای خراسان رضوی و مازندران عنوان سوم مشترک این رقابتها را کسب کردند.

در این رقابتها 200 رزمی کار در قالب 10 تیم از سراسر کشور در رده های نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نفرات برتر این مسابقات اواخر بهمن ماه به مسابقات کشورهای اسلامی به میزبانی سوریه اعزام می شوند و نفرات دوم اوایل فروردین ماه سال آینده به مسابقات بین المللی کره جنوبی اعزام خواهند شد.

این رقابتها به مدت دو روز در مجموعه ورزشی تربیت بدنی شهرستان طرقبه - شاندیز برگزار شد.

همچنین بیستمین دوره مسابقات کاراته جام قهرمان قهرمانان رزم آوران کشور با شناخت تیم های برتر در مشهد پایان یافت.

در این رقابتها که به مناسبت گرامیداشت 23 هزار شهید استانهای خراسان و هفته بسیج برگزار شد، 150 ورزشکار در قالب 10 تیم در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان در رده نونهالان تیم خوزستان قهرمان شد و تیمهای خراسان رضوی الف و ب عنوانهای بعدی را کسب کردند.

در رده نوجوانان خوزستان و کرمانشاه و اصفهان عناوین برتر را کسب کردند.

در رده جوانان کرمانشاه اول شد و تیمهای خوزستان و خراسان رضوی الف به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این رقابتهای دو روزه که در مجموعه ورزشی سجاد شهر مشهد برگزار شد تنها قهرمانان دوره های قبل رقابتها جواز حضور در این مسابقات را داشتند.