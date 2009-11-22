اصول سیاست خارجی ایران تغییرناپذیر است/ فضای جدید همکاری با رسانه ها

"رامین مهمانپرست" که در مسیر بازگشت از سفر وزیر خارجه کشورمان به هند با خبرنگار مهر گفتگو می کرد عنوان داشت : به دنبال همکاری بیشتر و بهتر با رسانه ها هستیم. در دنیای سیاست برخی مواقع نمی توان هدف خود را به صراحت اعلام کرد و این وظیفه رسانه هاست که با تشخیص صحیح منافع ملی وزارت خارجه را در تحقق اهداف خود یاری کنند.

سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران در توضیح این مطلب گفت : برای تحقق این امر به دنبال برگزاری جلسات مستمر با اصحاب رسانه در سطوح مختلف هستیم و در این جلسات سعی می کنیم تا با مطرح کردن محورهای مورد نظر به یک اشتراک نظر برسیم و رسانه ها با پرداختن به آن وزارت خارجه را در پیشبرد اهداف خود یاری کنند.

مهمانپرست در پاسخ به این پرسش که "آیا در این طرح رسانه ها به عنوان بازوئی برای وزارت خارجه درمی آیند؟ گفت : نه تنها به عنوان بازو، بلکه رسانه ها با تشخیص صحیح منافع ملی می توانند بیش از یک بازو برای پیشبرد اهداف نقش ایفا کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که "با توجه به تغییر سیاست خارجی برخی کشورها از جمله آمریکا در برخورد با موضوعات مختلف، آیا سیاست خارجی ایران نیز تغییراتی را خواهد داشت یا خیر؟" گفت : اصول سیاست خارجی ایران تغییرناپذیرند. این اصول با توجه به کرامت انسانها و حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود، دفاع از حق مظلوم و محکوم بودن هر نوع تجاوزگری شکل گرفته و از همین رو این اصول تغییرناپذیرهستند.



اصول سیاست خارجی ایران با توجه به کرامت انسانها و حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود، دفاع از حق مظلوم و محکوم بودن هر نوع تجاوزگری شکل گرفته و از همین رو این اصول تغییرناپذیرهستند نام گوینده : مهمانپرست

مهمانپرست درباره برنامه های وزارت امورخارجه ایران برای چهار سال آتی نیز گفت : به دنبال آن هستیم تا با بهره گیری از فرصت های اقتصادی به توسعه سیاسی دست یافته و جایگاهی جدید را تعریف کنیم زیرا توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف خود به نوعی به افزایش امنیت کشور کمک می کند و دلیل آن این است که کشورهای مختلف بعد از برقراری روابط اقتصادی با کشور دیگر به ندرت حاضر به قطع این روابط می شوند.

وی در توضیح این مطلب گفت : برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و توسعه آن حتما به این معنا نیست که ما فقط کالاهای مورد نظر خود را وارد کنیم بلکه می توان در این میان به عنوان واسطه عمل کرد یعنی کالای مازاد یک کشور را خرید و آن را به کشوری که نیاز دارد فروخت و این امر می تواند در تمامی بخش ها حتی نفت و گاز و برق به اجرا گذاشته شود.

مهمانپرست در ادامه ایران را از نظر موقعیت جغرافیایی دارای جایگاهی منحصر به فرد دانست و گفت : در منطقه حساسی قرار داریم زیرا از یک سو با کشورهای آسیای میانه و از سوی دیگر با کشورهای حوزه خلیج فارس همسایه هستیم و هر یک از این همسایه ها نیازهایی دارند که این نیازها را به راحتی می توان در داخل ایران و یا همسایه های دیگر یافت. از همین رو با شناسایی صحیح ظرفیت های اقتصادی می توان در این مسیر پیشرفت کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه خواستار فعال تر شدن بخش خصوصی در امر مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف شد و گفت که شرکت های خصوصی در صورت تشخیص صحیح فرصت های اقتصادی و داشتن برنامه اجرایی می توانند کمک زیادی را به پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور بکنند.