دستاوردهای کرسیهای نظریه پردازی باید در جامعه عملیاتی شود

رضا علی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای این منظور، در راستای فرمایشان مقام معظم رهبری، توسعه فضای آزاد اندیشی، تولید علم و استفاده از دیدگاه های تخصصی و علمی صاحبان خرد و اندیشه نخستین همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور در استان برگزار می شود.

وی، مهمترین اهداف برگزاری این همایش را ارتقاء علوم انسانی، گسترش ظرفیتهای آن برای تولید علم و نظریه پردازی در کشور، ایجاد زمینه مساعد برای مشارکت جدی دانش پژوهان در توسعه نهضت تولید علم، نظریه پردازی و نقد علمی و سوق دادن فعالیت های علمی دانش پژوهان به سمت پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور، ارتقای علمی و مهارتی دانش پژوهان در زمینه روش شناسی پژوهش و نقد، شناسایی استعدادهای علمی برتر در زمینه نوآوری و نقد و حمایت از آنان، ترغیب استادان و مدرسان حوزه و دانشگاه و به سمت دانش افزایی و عنایت به تحولات علمی اعلام کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: با توجه به چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی در نقشه جامع علمی کشور و اهداف تشکیل هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، اجرای سیاستهای معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی محورهای این همایش نقد، مناظره و نقش آنها در شکل گیری و تکامل نظریه ها، مبانی فرایند و ساز و کارهای نظریه پردازی است.

محسنی بیان داشت: نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور ، نقش کرسی های نظریه پردازی در حل چالشهای جوامع اسلامی، نقش نظریه پردازی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی، تحلیل تطبیقی فرایند نظریه پردازی دانشگاهها و حوزه های علمیه، مبانی حقوقی کرسی های نظریه پردازی، راهکارهای عملیاتی شدن دستاوردهای کرسی های نظریه پردازی در جامعه، موانع و راهکارهای نظریه پردازی در سطوح فردی و دانشگاهی، نقش کرسی های نظریه پردازی در احیای فرهنگ تمدن ایران اسلامی، مدل سازی تعاملی و بین المللی دانشگاه در توسعه نظریه پردازی و زیرساخت ها و ساز و کارهای تعامل دانشگاه و حوزه علمیه در خلق نظریه از دیگر محورهاست.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با مشارکت دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای منطقه 3 و 10 دانشگاه آزاد اسلامی ( گلستان و گیلان و سمنان ) استانداری ، صدا و سیما و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اقدام به برگزاری این همایش کرده است.

محسنی از علاقه مندان به ارائه مقاله در این همایش درخواست کرد تا مقالات خود را تا تاریخ اول دی ماه سالجاری به نشانی دبیرخانه همایش واقع در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ارسال نمایند.

وی با بیان این مطلب که این همایش هفتم بهمن ماه سال جاری در تالار فخرالدین اسعد گرگانی شهرستان گرگان برگزار می شود گفت: اطلاعات تکمیلی در خصوص این همایش در پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نوآوری نقد و مناظره به نشانی www.korsi.ir و پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به نشانی www.gorganiau.ir وجود دارد.