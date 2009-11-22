تلفات نظامیان و قدرت روزافزون طالبان؛ دو چالش اصلی ناتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، حملات طالبان علیه نیروهای ائتلافی در افغانستان هر روز افزایش می یابد و این خشونت ها به عنوان تهدیدی برای تلاشهای آنها است.

حملات طالبان در حالی افزایش می یابد که دلال های مواد مخدر و مقامات عالی رتبه فاسد دولت افغانستان هرگونه تلاشهای صورت گرفته در جهت بازسازی کشور را زیر سوال می برند.

ایندیپندنت در ادامه می افزاید: بر اساس یک گزارش جدید که موقعیت کنونی را در افغانستان بررسی می کند، مشخص شد جنگ در مناطق خاصی که در آن تریاک کشت می شود، در حال شکست و نابودی است.

طالبان از ماه ژانویه تا پایان آگوست سال جاری، تقریبا 13 هزار بار علیه نیروهای ائتلافی در افغانستان حمله کردند که این میزان بیش از دو و نیم برابر تعداد حملات گزارش شده طی مدت مشابه در سال گذشته است و می توان گفت که افزایش پنج برابری در شمار تعداد حملات طالبان در مقایسه با سال 2005 صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش بیشترین شمار حملات طالبان از زمان آغاز جنگ افغانستان در آگوست سال 2009 انجام شده است و هر روز شاهد افزایش خشونت ها در این کشور هستیم.

همچنین در پی کشته شدن 235 نظامی انگلیسی در افغانستان از زمان آغاز جنگ، ارتش بریتانیا امسال با مرگبارترین آمار تلفات از جنگ فالکلند تاکنون مواجه شد.

یک نظرسنجی جدید نشان داد که 71 درصد از مردم انگلیس خواهان عقب نشینی نظامیان خود از افغانستان طی یک سال آینده هستند.

در همین حال وزارت دفاع آمریکا از افزایش آمار تلفات نظامیان خود در جنگ افغانستان به میزان 842 نفر خبر داد.

آمریکا هم اکنون با افزایش روز افزون آمار تلفات نظامیان خود در افغانستان مواجه است و چنین آمار تلفاتی در تاریخ جنگ این کشور بی سابقه بوده است.

درحالیکه آمریکا با چالشهای متفاوتی در افغانستان از جمله افزایش فشار سناتورهای جمهوریخواه برای اعزام نظامیان بیشتر به این کشور و افزایش آمار تلفات نظامیان مواجه است، اوباما با تعلل در تصمیم گیری خود برای اتخاذ یک استراتژی درست در افغانستان تنها وضعیت را در این کشور بدتر می کند.