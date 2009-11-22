4426 بیمه شده تامین اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد چهار هزار و 108 نفر در داخل کارگاهها، 262 نفر در خارج کارگاهها و 56 نفر نیز هنگام رفت و آمد به محل کار حادثه دیدند.

بیشترین زمان وقوع حوادث مربوط به صبح با دو هزار و 997 نفر اعلام شده است.

همچنین زمان عصر و شب با تعداد یک هزار و 168 نفر و 261 نفر به ترتیب میزان زمان وقوع حادثه را به خود اختصاص داده اند.

بیشترین علت وقوع حوادث به دلیل بی احتیاطی بیمه شدگان بوده است زیرا آماری بالغ بر 2 هزار و 629 نفر را شامل می شود.

خاطرنشان می شود از جمله علل وقوع حادثه می توان به وسایل بی حفاظ، وسایل معیوب، بی احتیاطی (که بیشترین آمار حادثه دیدگان را در بر می گیرد)، نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، فقدان اطلاعات، عدم آموزش، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی، ازدحام و بی نظمی تجهیزات و سایر علل اشاره کرد.

همچنین مواردی از قبیل سایر علل با یک هزار و 39 مورد، وسایل بی حفاظ با 330 مورد، وسایل معیوب به تعداد 200 مورد به ترتیب بیشترین میزان حوادث را از آن خود کرده اند.