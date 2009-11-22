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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

33 درصد جمعیت استان سمنان بسیجی هستند

33 درصد جمعیت استان سمنان بسیجی هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد برگزاری هفته بسیج استان سمنان گفت: 190 هزار نفر از مردم استان سمنان معادل 33 درصد جمعیت استان بسیجی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ عبدالرحیم فریدون صبح یکشنبه در اولین روز از هفته بسیج در دیدار با استاندار سمنان گفت: بیش از 100 هزار نفر از بسیجیان استان سمنان مرد و بقیه زن هستند.

وی به وجود 59 حوزه مقاومت، 44 گردان عاشورا و الزهرا در این استان اشاره کرد و گفت: در استان سمنان 560 واحد بسیج دانش آموزی، 36 کانون متخصصان، 72 کانون مساجد و چهار کانون جوانان فعالیت دارد.

رئیس ستاد برگزاری هفته بسیج استان سمنان شمار پایگاه های بسیج در این استان را هزار و 290 پایگاه عنوان کرد و گفت: از این تعداد 433 پایگاه محلی است.

جانشین فرماندهی سپاه قائم استان سمنان با اشاره به فعالیتهای گردانهای عاشورا و الزهرا در استان سمنان آمادگی این نیروها را برای دفاع از ارزشها و تبعیت از فرماندهی کل قوا اعلام کرد.

استاندار سمنان نیز در این دیدار با تبریک هفته بسیج گفت: امام خمینی (ره) با قیام تاریخی خود و بنا کردن حکومت اسلامی و تشکیل بسیج مستضعفین نظام اسلامی ایران را در جهان فراگیر کرد.

به گفته عباس رهی، امام راحل با تدابیر خاص خود با افکار غرب و توطئه های آنان مقابله کرد و حکومت را به این مرحله رساند.

استاندار سمنان بسیجیان را مظهر اخلاص، ایمان و ایثار دانست و افزود: عزیزان بسیجی با ولایت مداری، اخلاص، ایمان، ایثار و تقوی و نیز خصوصیات معنوی در طول سالهای پس از دفاع مقدس نقش بی بدیل خود را در خنثی سازی نقشه های دشمنان نشان داده اند.

کد مطلب 987963

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