33 درصد جمعیت استان سمنان بسیجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ عبدالرحیم فریدون صبح یکشنبه در اولین روز از هفته بسیج در دیدار با استاندار سمنان گفت: بیش از 100 هزار نفر از بسیجیان استان سمنان مرد و بقیه زن هستند.

وی به وجود 59 حوزه مقاومت، 44 گردان عاشورا و الزهرا در این استان اشاره کرد و گفت: در استان سمنان 560 واحد بسیج دانش آموزی، 36 کانون متخصصان، 72 کانون مساجد و چهار کانون جوانان فعالیت دارد .

رئیس ستاد برگزاری هفته بسیج استان سمنان شمار پایگاه های بسیج در این استان را هزار و 290 پایگاه عنوان کرد و گفت: از این تعداد 433 پایگاه محلی است .

جانشین فرماندهی سپاه قائم استان سمنان با اشاره به فعالیتهای گردانهای عاشورا و الزهرا در استان سمنان آمادگی این نیروها را برای دفاع از ارزشها و تبعیت از فرماندهی کل قوا اعلام کرد.

استاندار سمنان نیز در این دیدار با تبریک هفته بسیج گفت: امام خمینی (ره) با قیام تاریخی خود و بنا کردن حکومت اسلامی و تشکیل بسیج مستضعفین نظام اسلامی ایران را در جهان فراگیر کرد.

به گفته عباس رهی، امام راحل با تدابیر خاص خود با افکار غرب و توطئه های آنان مقابله کرد و حکومت را به این مرحله رساند.