کتاب "معنا منهای معنا" رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در بردارنده سخنرانیهای گوناگونی است که حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد در مراکز گوناگون فرهنگی و با توجه به اقتضای زمانی بیان کرده است.
گفتار اول، مربوط به سخنرانی مؤلف در بیست و سوم اردیبهشتماه سال 87 در دانشگاه تهران میشود که در آن به نقد مدعیات یکی از نمایندگان معنیورزیهای مدرن پرداخته است. این گفتار همانند نام اثر "معنا منهای معنا" نام دارد.
"سیطره مجاز در ساحت هویت تاریخی" دومین گفتار از بخشهای چهارگانه این نوشتار است که مدعای به محاق افتادن حقیقت را میکاود. سیطره مجاز، خصلت روزگار ما، در عرصههای گوناگون معرفت و معیشت، از دیگر موضوعات مورد بحث این بخش به شمار میآیند.
حجت الاسلام رشاد در این گفتار به ذکر مباحثی نظیر سنت، تجدد و فراتجدد، دورههای مخصوص حیات و هویت تاریخی فرهنگی اقلیم و اقوام خطه فرهنگ میپردازد. در حقیقت حاصل این گفتار، بررسی انتقادی افکار و آرای دکترسیدحسین نصر در سنتگرایی و معنویتورزی محسوب میشود. این گفتار حاصل سخنرانی مؤلف در تاریخ 15/2/87 در دانشگاه تهران است.
گفتار سوم با عنوان "حجب النّور" به تشریح حجابهای نورانی در شعر حضرت امام(ره) اختصاص دارد. این گفتار حاصل مقالهای است که مؤلف در همایش "ادبیات عرفانی حضرت امام(ره)"در دانشگاه پزشکی تهران ارائه کرد. در این گفتار پس از اشاراتی به هویت و حیطه شعر امام(ره) به شرح ظرایف و طرایف سرودههای آن راحل رستگار درباره حجابهای نورانی توجه میشود.
"شهود و شیدایی" گفتار پایانی این مجموعه به شمار میآید. در این قسمت ضمن بررسی ادوار شعرسرایی امام(ره)، مضامین معرفتی اشعار آن بزرگوار، کوتاه و گذرا بازکاویده و بازخوانی شدهاند.
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