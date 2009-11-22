کرمان دومین استان ارزان کشور است/ ارزانی عامل اصلی قاچاق کالا

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش قیمت گوشت در کرمان اظهار داشت: استان کرمان بعد از سیستان و بلوچستان جز استانهای ارزان کشور محسوب می شود و در راستای حفظ این وضعیت بازرسی استان کرمان با جدیت در خصوص کنترل قیمتها در بازار وارد شده است.

وی افزود: افزایش قیمت گوشت در کرمان به دلیل بالا بودن قیمت گوشت در استانهای دیگر در مقایسه با کرمان است به طوریکه قیمت گوشت در استانهای مرکزی به 12 هزار تومان و در تهران به 15 هزار تومان نیز رسیده است.

قاسم نژاد عنوان کرد: قیمت گوشت مصوب در حال حاضر در کرمان اعلام شده است و قیمت گوشت گوساله 85 هزار ریال و قیمت گوشت گوسفند 95 هزار ریال است.

وی افزود: همین مسئله موجب می شود قیمت گوشت در کرمان نیز تمایل به افزایش داشته باشد، اما قیمت مصوب توسط فرمانداری اعلام شده است.

رئیس بازرگانی کرمان گفت: کم بودن قیمت کالاها در کرمان در مقایسه با استانهای مجاور موجب خارج شدن کالا از استان به سایر استانهای هم جوار می شود که این مسئله در زمینه تخم مرغ نیز تجربه شده است اما با دستور فرماندار کرمان خروج غیر مجاز دام زنده از استان به سایر مناطق ممنوع شده است و اقدامات و پیگیری های لازم در راستای ورود دامهای مجاز به کرمان صورت گرفته است.