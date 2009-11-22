داروی سینوکس برای بیماران ام اس بوشهری رایگان است

افشین شیرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده توسط واحد بیماری‌های خاص معاونت امور درمان با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و داروخانه شبانه ‌روزی 22‌بهمن، داروی سینوکس که در درمان بیماری ام اس مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشمول حذف فرانشیز شده است.

وی اظهار داشت: بیماران ام اس که بیماری آنها با تأیید کمیسیون ام اس معاوت امور درمان رسیده است، می ‌توانند این دارو را بدون پرداخت هزینه به صورت بیمه‌ ای از داروخانه 22 بهمن بوشهر دریافت کنند .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: ام اس یکی از بیماریهای مغز - نخاع و عصب بینایی است که به علت آسیب غلاف دور عصب که اصطلاحاً به آن میلین می گویند به وجود می آید.

شیرکانی در همچنین در خصوص درمان قطعی بیماری ام اس گفت: تاکنون درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، ولی داروهای موجود می ‌تواند باعث کاهش حملات و در نتیجه ناتوانی ناشی از این بیماری شوند .

وی درخصوص سیر پیشرفت بیماری M.S در مبتلایان به این بیماری اشاره کرد و گفت: پیشرفت و علایم اختصاصی ام اس در هر فرد متفاوت است و این روند قابل پیش بینی نیست.