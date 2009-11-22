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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

اخبار پرسپولیس/

گزارش کرانچار به کاشانی و مخالفت با انتقال باقری‌ها به مس کرمان

گزارش کرانچار به کاشانی و مخالفت با انتقال باقری‌ها به مس کرمان

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت از امارات گزارشی از سفر سرخپوشان به این کشور را به حبیب کاشانی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار به همراه تومیسلاو ایوکویچ، حسین عبدی، احمدرضا عابدزاده و محمود خوردبین با حضور در محل باشگاه، ابتدا از تصمیم مسئولان بابت برپایی این اردو که عامل ارتقا میزان آمادگی جسمانی بازیکنان و انجام تمرینات مناسب، به لحاظ روحی و روانی بود، تشکر کردند و سپس در مورد میزان آمادگی تک تک نفرات گزارش مبسوطی ارائه دادند.

کرانچار نیز رضایت خود و دستیارانش را از میزان آمادگی شاگردانش که پایه های رفاقت و صمیمیت را در ایشان نیز تقویت کرد اعلام داشت و در مورد دو بازی تدارکاتی تیمش، بخصوص دیدار مقابل النهضه عمان توضیحات لازم را ارائه داد. همچنین مقرر شد کادر فنی نسبت به تقویت تیم دوم باشگاه "تیم ب" توجه بیشتری داشته باشند. ضمن این که کرانچار قصد دارد از این پس نظارت ویژه ای بر عملکرد تیم های پایه پرسپولیس داشته باشد.

در ادامه راجع به سفر اصفهان و دیدار مقابل سپاهان بحث و بررسی شد و در پایان مقرر شد تیم دو روز قبل از مسابقه راهی اصفهان شود.

در این جلسه پیشنهادات چند تیم لیگ برتری برای جذب بازیکنان پرسپولیس مطرح و پیشنهاد مس کرمان برای به خدمت گرفتن نبی الله باقری ها با مخالفت اعضای کمیته مواجه شد.

محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس نیز گزارش کاملی از وظایف مربوطه در خصوص حضور و غیاب و انجام وظایف مربوط به سرپرستی ارائه کرد.

کد مطلب 987976

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