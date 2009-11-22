واردات دستگاههای چاپ به کشور مقرون به صرفه است

حسین قنبرزاده در حاشیه اولین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کشور امکان آموزش کامل اپراتور ماشین های چاپ وارداتی و یا تخصص تعمیر آنها وجود ندارد.

بازرس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران گفت: با توجه به عدم حمایت دولت از این صنعت تمامی ماشینهای وارد شده توسط بخش خصوصی انجام شده و دولت هیچ دخالتی نداشته است.

وی تصریح کرد: با وضعیت اقتصادی کنونی و عدم حمایت واردات دستگاههای چاپ مستعمل تنها راه به صرفه برای کشور است.

وی ادامه داد: می توان ماشینهای چاپ مستعمل کشور آلمان را با نصف قیمت خریداری و با تعویض قطعات فرسوده آن را به دستگاهی با کیفیت مبدل کرد.

بازرس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران افزود: از آنجاییکه توان مالی بخش خصوصی محدود است دولت نیز باید از این صنعت حمایت کند.

قنبرزاده گفت: دولت باید علاوه بر اختصاص وام های بلند مدت و با سود تک رقمی به این صنعت همچنین ماشینهای چاپ را به عنوان ضمانت بانکی قبول داشت.

وی گفت: دولت در ادامه حمایت از صنعت چاپ باید جلوی کالاهای چاپ شده وارداتی را بگیرد چون این خدمات در کشور با کیفیت بالاتر ارائه می شود.

بازرس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران با ابراز تاسف افزود: هنوز کارخانه های داخل ایران ما را نمی شناسند و از امکانان چاپی داخل کشور استفاده نمی کنند.

وی در پایان از راه اندازی واحدهای دانشگاهی صنعت چاپ در کشور خبر داد.





