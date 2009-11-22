به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفرانی با اشاره به اینکه ترافیک از معضلات جدی تهران است، افزود: مشکلات ناشی از ترافیک برای تهران به قدری پیچیده و سنگین است که می‌توان آن را از مشکلات عمده مدیریت شهری دانست.

وی خاطرنشان کرد: هدر رفتن وقت شهروندان، ایجاد آلودگی هوا به دلیل معطل ماندن‌های طولانی در پشت چراغهای قرمز، هدر رفتن ثروت ملی مانند بنزین که هزینه‌های سنگینی برای دولت نیز دارد از مهمترین مشکلات ناشی از ترافیک است و موجب می‌شود تا همه دست ‌به ‌دست هم بدهند و برای رفع آن تدبیر کنند.

غفرانی با بیان اینکه حل مشکل ترافیک تهران نیازمند بهترین فکر است و کاری سنگین را می‌طلبد و زمان زیادی می‌برد، افزود: کارهای بزرگی مانند تونل توحید نتیجه یک اندیشه و فکر بلند برای شهر بزرگ تهران است و به طور حتم از افتخارات این دوره مدیریت شهری به شمار می‌آید.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اضافه کرد: اقدامات انجام شده در تونل توحید از نظر نوع معماری، طراحی و فنی کار مهمی است که موجب تسهیل ترافیک محدوده غربی و مرکزی شهر تهران می‌شود و از این رو کمک بزرگی برای شهر و شهروندان تهرانی خواهد بود.