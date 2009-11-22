کیفیت تولیدات داخلی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران، با مورد توجه قراردادن مهمترین شاخص های موثر در پیشرفت صنعت کشور، گفت: شاخص های زیادی در توسعه صنعت کشور مورد توجه است که یکی از مهمترین آن ها شاخص کیفیت است.

وی افزود: با افزایش کیفیت تولیدات و محصولات می توانیم رقابت پذیری صنعت کشورمان را در بازارهای جهانی افزایش داده و از این طریق کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه و خودکفایی قرار دهیم.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان این که اگر محصولات ما از کیفیت لازم برخوردار نباشد نمی تواند در عرصه نفس گیر رقابت موفق عمل کند، اظهار داشت: لازم است یکی از هدف گذاری های کشور در بحث صنعت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات باشد و تمام تمهیدات و برنامه ریزی ها بر پایه این امر تعیین شود.

وی با مورد توجه قراردادن فرهنگ ایرانی بیان کرد: خوشبختانه کیفیت در فرهنگ غنی ایرانی مقوله ای ریشه دار و معنا دار است اگر چه در بعضی از دوره ها و بخش ها کوتاهی هایی در این زمینه صورت گرفته است اما امروز ما در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و می توانیم با استفاده بهینه از امکانات موجود بار دیگر بحث کیفیت را در دستور کار صنعت کشورمان قرار دهیم.

شیخ الاسلامی با بیان این که صنعت کشور وظیفه دارد ذائقه ملت را به کالاهای با کیفیت عادت دهد، گفت: کیفیت اقدامات و فعالیت های ما باید به گونه ای باشد که مردم ما بهترین و با کیفیت ترین محصولات را استفاده کنند و دیگر توجهی به کالاهای بی کیفیت نداشته باشند. اگر این امر نهادینه شود ما می توانیم بازارهای جهانی را فتح کنیم.



پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران با شعار "کارآفرینی، ارزش آفرینی ملی-اعتبارسازی جهانی" و با هدف فراهم ساختن خدمت های لازم برای تعالی فرهنگ کار و کارآفرینی و نکوداشت منزلت کارآفرینان در کشور به همت گروه مطالعاتی هوشمند دبیر در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برپا شد.