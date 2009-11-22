توان مالی بانکها جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران گفت: دولت و بانک مرکزی معتقد است که صنعت و تولید باید در دستان بخش خصوصی قرار گیرد.

وی با مورد توجه قراردادن توان بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی توان پیشبرد اهداف تعیین شده در حوزه صنعت و تولید را دارد و با دلسوزی بیشتر نسبت به بخش دولتی می تواند اهداف تعیین شده در این حوزه را محقق سازد.

بهمنی با مورد توجه قراردادن بحران اقتصادی حاکم بر کشورهای پیشرفته و اروپایی، بیان کرد: خوشبختانه اقتصاد و صنعت کشور ما کمترین آسیب را از بحران اقتصادی حاکم بر جهان دید و صنعت ایران توانست بهتر و بیشتر از گذشته اقدامات به تولید و فروش محصولات خود در بازارهای بین المللی کند.

وی ادامه داد: بنابراین دولت و مجلس وظیفه دارند با حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی فعال در صنعت، امکان توسعه روزافزون آنها را فراهم آورد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته بانک مرکزی بیش از امکانات خود تسهیلات در اختیار صنعت قرار داد، اظهار داشت: سیستم بانکی در سال گذشته بیش از 100 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرد، و چنانچه با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش بانکها موافقت می شد امکان خدمت رسانی به این بخش افزایش می یافت.

وی اضافه کرد: متاسفانه توان مالی بانکها در شرایط کنونی به گونه ای نیست که بتوانند پاسخگوی تمام نیاز صنعت کشورمان باشند؛ بنابراین لازم است که در این حوزه از سرمایه گذاری های خارجی استفاده شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: براین اساس چنانچه بخش خصوصی بتواند از سرمایه های خارجی در حوزه صنعت استفاده کند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تضمین کننده فعالیت آن بخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های بانک مرکزی در سال گذشته با محوریت هدایت و حمایت از صنعت بود، افزود: براین اساس ما تمرکز اصلی اقدامات خود را بر پایه صنعت قرار دادیم و فعالیت های ویژه ای در این حوزه انجام شد.

بهمنی ادامه داد: پیش از این تصور برآن بود که هر نقدینگی یا تورم زا بوده و یا تاثیری در افزایش قیمتها نخواهد داشت اما طی سالهای گذشته با تزریق منابع مالی به واحدهای صنعتی این نتیجه حاصل آمد که این تصور صحیح نیست.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تجربه نشان داد که تزریق منابع مالی به صنعت در کوتاه مدت اگرچه با تورم مواجه خواهد بود اما در مدت زمانی اندک موجب افزایش تولید و کمک به اقتصاد ملی می شود.

بهمنی با بیان این که رها کردن طرح های نیمه کاره به معنای رها کردن سرمایه ملی کشور است، اذعان داشت: برخی تصور می کنند واحدهای نیمه کاره تنها هدر دهنده سرمایه سرمایه گذار است در حالی که زیان اصلی به تولید و اقتصاد ملی کشور وارد می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: 88 درصد از این بسته به بخش تولید وصنعت اختصاص دارد که این امر نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال های گذشته اقدامات موثری در این بخش ها انجام شده است و امیدواریم که بتوانیم با تمرکز بیشتر بر حوزه صنعت، امکان توسعه بیشتر این بخش را فراهم کنیم.