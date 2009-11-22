تظاهرات ضد بعثی در دیوانیه/ هشدار درباره بازگشت بعثی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، هزاران شهروند عراقی شب گذشته با برپایی تظاهرات ضد بعثی در استان دیوانیه اعتراض خود را به توطئه های داخلی و خارجی برای بازگرداندن حزب بعث به حکومت ابراز کردند.

حاضران در این تظاهرات با سر دادن شعارهای ضد بعثی مخالفت خود را با توطئه های برخی گروه های داخلی و خارجی حوزه کشورهای خلیج فارس برای بازگرداندن حزب بعث به روند سیاسی عراق تحت عناوین مختلف ابراز کردند.

"حلیمه جبر" یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات اظهار داشت: ما از پارلمان، دولت و گروه های عراقی می خواهیم که مانع از اجرای توطئه های داخلی و خارجی برای بازگرداندن عناصر بعثی به قدرت شوند.

خاطرنشان می شود منابع عراقی اخیرا از تلاشهای گسترده بعثی های صدامی با حمایت برخی کشورهای همسایه برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده عراق با هدف بازگشت به قدرت تحت عناوین جدید خبر داده اند.

انتخابات عراق قرار است اول بهمن برگزار شود.