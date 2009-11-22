به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از مسابقات والیبال جام بزرگ قهرمانان، ملی‏پوشان کشورمان مقابل لهستان که رده هفتم جهان را در اختیار دارد صف‏آرایی کردند اما تنها در دوم گیم موفق به کسب پیروزی شدند.

تیم ملی کشورمان پس از آنکه گیم نخست این بازی را با نتیجه (23 بر 25) واگذار کرد، در گیم دوم موفق شد با اختلاف امتیاز قابل توجه و نتیجه (25 بر 18) حریف خود را با شکست مواجه کند. رقابت نزدیک ایران و لهستان در گیم‏های سوم و چهارم هم ادامه داشت اما این تیم لهستان بود که با استفاده بهتر از موقعیت‏های به دست آمده موفق شد اسباب پیروزی خود و شکست ایران را فراهم کند. لهستان این دو گیم را به ترتیب با نتیجه (28 بر 26) و (25 بر 23) به سود خود تمام کرد و در نهایت برنده 3 بر یک بازی معرفی شد.

این سومین شکست تیم ملی کشورمان در مسابقات جایزه بزرگ قهرمانان بود. شاگردان حسین معدنی پس از آنکه در روز نخست بازی‏ها مصر را از پیش رو برداشتند، طی دو دیدار دیگر مغلوب برزیل و ژاپن شدند. تیم ملی کشورمان فردا (دوشنبه) در آخرین روز مسابقات جایزه بزرگ قهرمانان به مصاف کوبا می‏رود. کوبا در رنکینگ FIVB در جایگاه 17 قرار دارد.

اما در آغاز دیدارهای روز چهارم رقابت‎های جام بزرگ قهرمانان تیم ملی برزیل در سه گیم متوالی موفق به شکست مصر شد. دیدار امروز با رویارویی دو تیم ژاپن و کوبا به پایان می‏رسد.